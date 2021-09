Leichtverletzter nach Zusammenstoß auf der B 44 bei Biblis

Biblis. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 44 bei Biblis ist ein 38-jähriger Mann aus Biebesheim leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Mann sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 21.45 Uhr in Höhe der Bürstädter Straße. Der Biebesheimer habe einem 33 Jahre alten Autofahrer aus Groß-Rohrheim die Vorfahrt genommen, der unverletzt geblieben sei. Die Bundesstraße wurde während der Aufräumarbeiten rund eine Stunde lang gesperrt. Den Sachschaden gibt die Polizei für beide Autos mit insgesamt 16 000 Euro an.

Trümmerteile der Fahrzeuge seien durch den Aufprall über alle Fahrbahnen verteilt worden, berichtet Feuerwehrsprecher Ralf Becker. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Biblis waren alarmiert worden, um den Brandschutz an der Unfallstelle sicher zu stellen. Sie streuten mit Bindemittel die Flüssigkeiten ab, die aus den Autos ausgetreten waren, und räumten die umherliegenden Teile ein. Anschließend säuberten die Einsatzkräfte noch die Fahrbahnen. ps