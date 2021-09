Leckereien und ein Gottesdienst

Nordheim. „Ein bisschen Kerb in Nordheim wäre doch schön!“ Unter diesem Motto berichtet die ARGE Nordheim, die sich um die Organisation der Kerwe und anderen Veranstaltungen kümmert, dass zwar die Kirchweih Corona-bedingt ausfällt, jedoch am Kerwesonntag ein bisschen etwas geboten wird. So findet ein Mundart-Gottesdienst am Vormittag mit Pfarrer Arne Polzer statt, und zum Mittagessen bieten zwei Vereine Leckereien zum Abholen an. Für alle drei Aktionen ist allerdings eine Voranmeldung notwendig.

Die Mitglieder der ARGE bedauern, dass die mehrtägige Kerwe in ihrer traditionellen Weise nicht gefeiert werden kann, freuen sich jedoch, dass Pfarrer Polzer und zwei Vereine ein „bisschen“ Kerweatmosphäre versprühen. Den Start in den Kerwesonntag macht die evangelische Kirchengemeinde. Pfarrer Polzer hält diesmal in der Kirche – und nicht wie sonst im Festzelt – einen Mundart-Gottesdienst. Dieser beginnt um 9.45 Uhr. Anmeldungen sind möglich bis Freitag, 24. September, 12 Uhr, im Gemeindebüro der Kirchengemeinde unter 06245/70 39. Natürlich gibt es auch wieder die Möglichkeit, den Gottesdienst über Youtube anzuschauen.

Pfarrer Arne Polzer hält den Gottesdienst – diesmal aber in der Kirche. © S.Reis

Kulinarisch geht es dann beim Gesangverein Volkschor und dem Angelsportverein Rheinmöve weiter. Beide Vereine bieten Essen bieten Mittagessen für daheim an. Beim Volkschor gibt es zwei Rinderrouladen mit Rotkraut und Knödel sowie Pilze mit Tagliatelle. Außerdem wird es einen Kuchenverkauf geben. Vorbestellungen für das Essen werden bis Mittwoch, 22. September angenommen unter 06245/36 90 oder 06245/33 83. Die Gerichte können im Alten Rathaus in Nordheim abgeholt werden. Dort wird auch der Kuchen zum Verkauf angeboten.

Der ASV Rheinmöve bietet zum ersten Mal geräucherte Forellen zum Abholen ab 12 Uhr an. Wer nicht selbst kommen kann, bekommt den Fisch auch einfach nach Hause geliefert. Vorbestellungen werden hier bis Dienstag, 21. September 0162/272 68 44 und 0172/628 64 85 angenommen. Die Vereine bittet darum, bei Abholung die aktuellen Hygienemaßnahmen einzuhalten. str

