Leckereien rund um die Gurke

Wattenheim. Gin Tonic mit Gurkenscheiben war der kühle Hit auf dem Gurkenmarkt beim Hoflädchen Ochsenschläger in Wattenheim. „Bei uns dreht sich alles rund um die leckere und gesunde Gurke“, so Dagmar Ochsenschläger. Bei schönstem Wetter und passendem Hygienekonzept genossen die Besucher dort einen „grünen“ Tag.

„Den Gurkenmarkt möchten wir nun regelmäßig zwei Wochen vor dem Gurkenfest durchführen. Er soll als Startpunkt für weitere Gurken-Aktionen in der Gemeinde etabliert werden, die etwa von Gewerbetreibenden, Gastwirten oder Vereinen umgesetzt werden“, so sieht die Vision von Familie Ochsenschläger aus. Ihnen sei es wichtig, dass die Gurken wieder mehr in das Bewusstsein der Bürger kommen, schließlich ist Biblis eine ehemalige Gurkenmetropole, woran auch das traditionelle Gurkenfest erinnert. Die amtierenden Gurkenhoheiten waren entsprechend dann auch vor Ort und konnten sich spannendes Wissen und Anekdoten rund um die Gurke und Biblis von der Gurkeneinlegerei Hundeck aus Biblis abholen. Deren Salz- oder auch Senfgurken durften auf dem Gurkenmarkt nicht fehlen, zumal diese auch auf dem Gurkenfest immer als leckere Delikatesse locken. Weiterhin warteten auf die Besucher Kulinarisches und Kreatives aus der Region von kleinen Manufakturen sowie weitere köstliche Gerichte und Spezialitäten rund um die Gurke.

Hygiene und Einlasskonzept

Damit all dies unbeschwert genossen werden konnte, setzte Familie Ochsenschläger auf ein gut umsetzbares Hygiene- und Einlasskonzept. Natürlich galt Mund-Nasen-Bedeckungspflicht auf dem Areal und es gab die Möglichkeit, sich über die Luca-App ganz unkompliziert ein- und wieder auszuchecken, eine handschriftliche Erfassung der Daten war ebenso möglich. Auch die Anzahl der Besucher, die gleichzeitig vor Ort sein durften, war entsprechend limitiert.

Neben dem erfrischenden Gurkengetränk gab es noch Leckereien wie Gurken-Frischkäse-Sandwichs oder Gurkensalat. „Natürlich haben wir auch einen große Auswahl an Gurkenpflanzen“, so Dagmar Ochsenschläger. Da gab es das „Ei des Drachens“, an der weiße Gurken wachsen, die wie Rieseneier aussehen würden, oder die Salatgurkenpflanze Long de Chine, eine lange orientalische Gurke, lecker im Geschmack. Sieben unterschiedliche Pflanzensorten lockten an, hinzu noch zwei Sorten Einlegegurken. Und wer nicht selbst einlegen wollte, der konnten sich mit vielerlei Vari-anten hausgemachter Essiggurken eindecken: von der Knoblauchgurke über Ingwer-Pfeffer-Gurken und Gewürz- bis hin zu Honiggurken oder Gurken-Paprika. Abgerundet wurde der Gurkenmarkt durch das Angebot regionaler Erzeuger, die eine Auswahl von Wein, Erfrischungsgetränken, Spezialitäten vom Rind, Seifen, Schmuck, Honig, Taschen, Textilien und vieles mehr dabei hatten.

Für viele Aussteller war es das erste Mal in diesem Jahr, neben Wochenmärkten, dass sie wieder an einem solchen Marktangebot teilnehmen konnten, und so freuten sie sich über diese Möglichkeit und lobten das Engagement der Familie Ochsenschläger. „Wir möchten den Besuchern ein wenig Normalität schenken und sie mit unserem Markt erfreuen“, meinte hierzu Dagmar Ochsenschläger. str