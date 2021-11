„Le Prince“, „Free Guy“ und „Wicky“

Biblis. Monika (Ursula Strauss) ist Mitte 40 und arbeitet als freie Kuratorin in Frankfurt. Zufällig lernt sie den kongolesischen Geschäftsmann Josef kennen, der zehn Jahre jünger ist als sie. Josef handelt mit Diamanten und sucht Leute, die eine Mine im Kongo finanzieren. Es entwickelt sich eine Liebesgeschichte. Beide glauben, wie in „Bonnie und Clyde“ gegen alle Widerstände gemeinsam bestehen zu können. „Le Prince“ wird am Donnerstag, 11. November, 20 Uhr, vorgeführt.

Ryan Reynolds spielt in „Free Guy“ die Hauptrolle. Er führt ein Leben als Kassierer in einer Bank, das vor allem vom Chaos und der Gewalt um ihn herum geprägt ist. Jeden Tag wird seine Bank aufs Neue überfallen. Dann findet er heraus, dass er in Wahrheit in einem brutalen Open-World-Videospiel namens „Free City“ lebt und ein sogenannter NPC ist, eine Videospielfigur, die nicht von einem menschlichen Spieler gesteuert wird. Am Freitag und Samstag, 12. und 13. November, jeweils 20 Uhr, und Sonntag, 14. November, 19 Uhr, können die Zuschauer in die Welt eines Videospiels abtauchen.

Der Animationsfilm für Kinder am Sonntag, 14. November, 15 Uhr, ist „Wickie und die starken Männer - Das magische Schwert“.

Im Kino gilt die 3G-Regel. Die Plätze sind nach wie vor reduziert, und die Tickets gibt es ausschließlich online. Kinder unter zwölf Jahren dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen in die Vorstellung. cid

