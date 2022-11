Lautstarke „kleine Krieger“

Biblis. Tierische Geräusche drangen aus der Riedhalle: Der Geflügelzuchtverein Biblis (GZV) hatte zur Lokalschau eingeladen. Zeitgleich fand die Hauptsonderschau des SV Ko Shamo statt. Die aus Japan stammenden „kleinen Krieger“ sind erst seit 1990 unter dem Namen Ko Gunkei anerkannt. Das hoch aufgerichtete, sehr lebhafte kleine Kampfhuhn mit markanter Rücken- und Schulterpartie weist als besonderes Merkmal eine knappe Befiederung und ein nackt hervortretendes Brustbein auf. Sein Kampfschrei ist laut und durchringend. Davon konnte sich Schirmherr und Bürgermeister Volker Scheib ebenso überzeugen wie Landrat Christian Engelhardt, Klaus Schlappner als Botschafter der Bergstraße und Gurkenkönigin Leonie-Marie I.

Bei der Eröffnungsrede durch ersten Vorsitzenden Timo Kessler konnte dieser auf insgesamt 343 Tiere von 34 Ausstellern verweisen. Davon kamen 15 über die Region hinaus aus dem gesamten Bundesgebiet. In mit Stroh ausgepolsterten Käfigen untergebracht, zeigten die Tiere ihre ganze Schönheit. „Es ist eine gute Gelegenheit, die jahrelange Arbeit mit den Tieren, den interessierten Gästen und dem Austausch untereinander zu gewährleisten“, erklärte zweiter Vorsitzender Stefan Reiling. Von den jeweiligen vier Richtern der Lokal- und Hauptsonderschau bewertet, die nach verschiedenen Merkmalen wie Kamm, Stand sowie die Ausprägung des Farbschlages die Punkte vergaben, erhielten zwölf Tiere das Prädikat „vorzüglich“ und 27 ein „hervorragend“. Ihre Halter erhielten Pokale, Sachspenden, Gutscheine und Bänder für ihre Zuchterfolge überreicht. Doch nicht nur die Züchter kamen auf ihre Kosten. Das Publikum wurde vom GZV bewirtet, der auch für die reibungslose Organisation gesorgt hatte. Im Mittelpunkt der Halle war der Miniatur-Bauernhof Anziehungspunkt für Klein und Groß. Da schnatterten Enten und Tauben in einem Gehege, Wachteln drückten sich in eine Ecke. „Schau mal, die haben zwei Eier gelegt“, erkannte ein kleiner Besucher mit Argusaugen.

Jugendparzelle eingerichtet

Die ließen sich auch von jungen Hasen und der Brutstation faszinieren. Hier schaute Valentin Reis dem Schlüpfen der Küken zu. „Ich habe mich schon als kleines Kind für Vögel interessiert“, erklärte der jüngste Neuzugang beim GZV. Denn der Verein hat neben seinen 15 Parzellen auch eine Jugendparzelle eingerichtete und Valentin hat dort seine Zwergsulmtaler untergebracht. „Später will ich auch ausstellen“, berichtete der Jugendliche mit sichtlichem Enthusiasmus. Eine große Gewinnerin war auch Ursula Gumb, die bei der Tombola den Hauptgewinn mit nach Hause nehmen durfte.