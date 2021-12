Laufen an Silvester

Biblis. Trotz der aktuell angespannten Lage organisiert der Lauftreff der TG Biblis wieder einen Silvesterlauf. Unter Einhaltung aller gebotenen Hygiene- und Abstandsregeln fällt am 31. Dezember traditionell um 11 Uhr der Startschuss. Der Verein bittet um eine Online-Anmeldung bis zum 30. Dezember.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Einlass wird der 2G-Status abgefragt und eine Teilnehmerliste geführt. Der Einsatz der Luca App ist möglich. Am Platz und im Startbereich ist das Tragen einer OP- oder FFP-2 Maske notwendig. Begleitpersonen dürfen sich beim Start nicht im Startbereich aufhalten. Für Läufer, die am Lauf nicht teilnehmen möchten, bietet die TG auch eine virtuelle Variante an. Die Strecke bleibt, wie im vergangenen Jahr, über mehrere Tage ausgeschildert.

Auch dieses Jahr soll es wieder einen Silvesterlauf geben. © J. Fellbaum

Die Streckenführung orientiert sich an der erfolgreichen Planung des zurückliegenden Jahres und führt zunächst über den „Josefs-Buckel“, vorbei an der Feuerwehr und durch das Seen-Areal von Biblis. Die 5,5 Kilometer-Strecke für Läufer und Walker führt dann im Kreis zurück zur Jahnturnhalle.

Die 8,1 Kilometer-Strecke – ebenfalls für Läufer und Walker – führt dann an der winterlichen Weschnitz auf dem Damm entlang und dann an Wattenheim vorbei zurück nach Biblis, während die längste Strecke mit 11,8 Kilometern die Läufer noch weiter durch Wattenheim und über den Golfpark führt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Lauf erfolgt ohne offizielle Zeiterfassung und ist ein gemeinschaftlicher Lauf, um gesund und fit in das neue Jahr zu kommen. Die Teilnehmer haben auf den Verkehr und ihre Sicherheit zu achten. Hunde sind ebenfalls willkommen. red

Info: Anmeldung unter www.tg-biblis.de/silvesterlauf-2021/