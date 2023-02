Lange Diskussion über Stellplatzsatzung

Biblis. Die Ökopunkte in der Sache Südufer Westteil Riedsee können auf der eigenen Ackerfläche so umgesetzt werden, wie sich das die IG Riedsee vorgestellt hatte. Mit einer knappen Mehrheit von elf zu zehn Stimmen stimmten die Gemeindevertreter zu. Von der IG waren viele Mitglieder zur Sitzung gekommen, und sie waren im Anschluss erleichtert über diese Entscheidung.

Viel länger und ausführlicher wurde erneut über die Stellplatzsatzung diskutiert. Besonders Urs Scheib (Liste Scheib) legte sich ins Zeug. „Die Änderungen gehen teilweise an der Realität vorbei, wie zum Beispiel die 1,5 Stellplätze vor den Wohnungen, weil tatsächlich mehr Autos vorhanden sind. Das steht drin, um die Satzung ‚investorenfreundlich‘ zu machen“, so seine Ansicht. Die SPD tendierte auch eher in diese Richtung, mehr Parkplätze als weniger schaffen zu wollen. Christopher Wetzel, Fraktionsvorsitzender der CDU, beklagte sich, dass mit den vielen abgestimmten Punkten in den Ausschüssen die Beratung sehr konfus gemacht worden sei. Parteikollege Gerhard Becker hielt die Forderungen von Urs Scheib für „maßlos überzogen“, auch mehr barrierefreie Parkplätze zu den barrierefreien Wohnungen zu errichten. Die Abstimmung erfolgte über alle Änderungen einzeln und am Ende nochmal über das Gesamtpaket, hier stimmte nur Urs Scheib dagegen.

Einig waren sich alle Gemeindevertreter, keinen Widerspruch gegen die von der Kommunalaufsicht gerügte Änderung der Geschäftsordnung der politischen Gremien zu erheben. Ebenso passierten die Änderung des Bebauungsplans „Zum Alten Wasserwerk 3“ und der Entschluss zum Haus in der Hochschildstraße 8 die Gemeindevertretung. Hier werden sich die drei Architekten ehrenamtlich mit Bürgermeister Volker Scheib zusammensetzen und eine Preiskalkulation vorlegen. Lediglich die Freie Liste Biblis (FLB) enthielt sich bei der Hochschildstraße.

Hans-Peter Fischer, Fraktionsvorsitzender der FLB, hatte sich zu Beginn der Sitzung dafür eingesetzt, dass der Punkt zum Haus in der Berliner Straße 6 in den nicht-öffentlichen Teil verlegt werde. Er habe Informationen dazu, die er lieber unter Ausschluss des Publikums mitteilen würde. Hier ging es um die seit Jahren von der Gemeinde gezahlte, zu hohe Miete für eine 63 Quadratmeter große Wohnung und die hohen Nebenkosten in einem Niedrigenergiehaus.

Die Sozialagentur Fortuna hat ihren Vertrag für die Jugendarbeit in Biblis gekündigt und Ende 2022 die Arbeit im Jugendhaus im Bürgerzentrum auslaufen lassen. Jetzt sucht die Verwaltung nach neuen Fachkräften, die die Jugendlichen betreuen. Die Bürger in den Ortsteilen sind zum Thema Mobilität und Parksituation eingeladen, in Nordheim (Kultur- und Sporthalle) am 27. Februar und in Wattenheim (Dorfzentrum) am 13. März, jeweils 18 Uhr.