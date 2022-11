Landtagswahl im Blick

Biblis. Bei ihrer Mitgliederversammlung hat die SPD in Biblis die Delegierten für den Unterbezirk im Dezember gewählt. Diese werden dann den Direktkandidaten für den Landtag im Wahlkreis Bergstraße West bestimmen. „Es gibt zwei Kandidaten. Beide haben sich uns bereits vorgestellt“, fasste Monika Pfeiffer-Hartmann zusammen. Zur Mitgliederversammlung war Michael Kosbau aus Viernheim ins Gemeindezentrum gekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kosbau ist 28 Jahre alt, lebt in Viernheim und seit 2014 in der SPD. Als Ortsvereinsvorsitzender und Stadtverordneter engagiert er sich. Er war Wahlkampfmanager für Sven Wingerter für den Bundestag und im gesamten Wahlkreis unterwegs. Unter anderem tritt er für mehr Kooperation in der Bildungspolitik zwischen Bund und Ländern ein. Derzeit studiert Kosbau Politikwissenschaften an der Uni Heidelberg. Die zweite Kandidatin Simone Reiners war bereits vor zwei Wochen bei der Bibliser SPD.

Nikolaus in Nordheim geplant

Die 29-Jährige ist Kommunalpolitikerin in Heppenheim. Als echte Bergsträßerin ist sie verwurzelt mit ihrer Heimat. Reiners ist Fraktionsvorsitzende bei den SPD-Stadtverordneten, führt seit mehreren Jahren die Arbeitsgemeinschaft der sozialdemokratischen Frauen Heppenheims an und ist Mitglied des Bergsträßer Kreistages. Sie arbeitet als Verwaltungsbeamtin bei der Stadt Viernheim und ist dort für die Betreuung der Stadtverordnetenversammlung zuständig. Unter anderem setzt sie sich im Wahlkampf für die Gleichstellung ein.

Auch um Bibliser Themen ging es bei der Versammlung: Die Mitglieder wollen zum Nordheimer Weihnachtsmarkt wieder den Nikolaus „engagieren“ und planen, sofern es die Corona-Lage im Januar zulässt, wieder den Jahresempfang in der Kultur- und Sporthalle in Nordheim. 2021 hatte er ausfallen müssen. cid