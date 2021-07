Kurs mit Tipps zum Sommerschnitt

Biblis. Der Obst und Gartenbauverein Biblis lädt am Samstag, 7. August, von 9.30 bis 12 Uhr zum Sommerschnittkurs alle Mitglieder und Freunde des Vereins in die Obstanlage „Gipfelhorst“ an der Weschnitz ein. Die Teilnehmer lernen in Theorie und Praxis wie der Sommerschnitt gemacht wird und erhalten Informationen über Sorte, Gehölze, Krankheiten und Pflanzzeiten. Fragen beantwortet der Baumwart. Der Schnittkurs wird unter Einhaltung der aktuellen Hygienekonzepte stattfinden. Wegbeschreibung: Von der B44 abbiegen in Richtung Grünschnittplatz/Hundepension (Obst- und Gartenbauverein ist ausgeschildert). Das Gelände vor der Hundepension ist der Obst- und Gartenbauverein. Parkmöglichkeiten sind vorhanden. red

