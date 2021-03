Biblis. Das traditionelle Ostereiersuchen der SPD Biblis kann in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht stattfinden. Dafür laden die Sozialdemokraten die Kinder zu einem Malwettbewerb ein. Gefragt ist ein Ostermotiv, das kann ein Osterhase, ein Osternest oder ein ganz anderes Motiv sein, dass zu dem großen Fest im Frühling passt.

Auf der Rückseite der Bilder sollten Adresse und Alter der Teilnehmer vermerkt werden. Bis Karfreitag, 2. April, können die kleinen Kunstwerke bei folgenden Adressen eingeworfen werden: in Biblis bei Monika Pfeifer-Hartmann, Berliner Straße 9, oder Erika Schiffner, Annastraße 3. In Nordheim schaut Renate Weissbrot, Schleegasse 24, regelmäßig in ihren Briefkasten. In Wattenheim freut sich Bianka Muhs, Schulstraße 17 A, über viel farbenfrohe Post. Wer möchte, kann auch eine E-Mail schicken an info@spd-biblis.de.

Die Nachwuchs-Künstler werden bei dem Wettbewerb in drei Altersgruppen eingeteilt: bis vier Jahre, von fünf bis acht sowie von neun bis zwölf Jahren. Die SPD-Mitglieder werden zusammen mit einer Jury die Bilder anschauen. Von jeder Altersgruppe erhalten die ersten zehn Plätze einen Preis. Zu gewinnen gibt es Gutscheine der Buchhandlung Lesezeit, Spielwaren Gölz, der Filminsel und dem Eiscafé Da Carlo. red