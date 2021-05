Kuno Haßfurther verstärkt Ordnungsämter Biblis und Groß-Rohrheim

Biblis/Groß-Rohrheim. Wenn auch der gemeinsame Gerätewart bei der Feuerwehr nicht mehr existiert, den gemeinsamen Ordnungsamtsbezirk - per Vertrag zwischen den Gemeiden Biblis und Groß-Rohreim festgelegt - gibt es sehr wohl noch. Auch wenn dieser aus Kostengründen sinnvoll erscheint, wurde hier schon Kritik laut. Das war vor allem dann der Fall, wenn jene Behörde unterbesetzt schien und nach Ansicht von Bürgerinnen und Bürgern Vergehen und Zuwiderhandlungen ungeahndet blieben.

Dem wurde nun Abhilfe geschaffen - und zwar durch einen gebürtigen Groß-Rohrheimer, der jetzt im Bibliser Rathaus sein Büro hat, von Rohrheim bezahlt wird und für beide Gemeinden in Sachen Sicherheit und Ordnung unterwegs ist. In Rohrheim kennt man den neuen Mitarbeiter des Ordnungsamts, denn hier sorgte er einige Zeit dafür, dass es bei vielen frische Brötchen zum Frühstück gab. Die Rede ist vom ehemaligen Bäckermeister Kuno Haßfurther, der in der Burggrabenstraße das dort ansässige Fachgeschäft übernommen hatte. Nach acht Jahren war damit jedoch Schluss: „Eine Mehlstauballergie hat mich damals ausgebremst“, sagt Haßfurther im Gespräch mit dieser Zeitung. Das war 2017.

In langen Gesprächen mit einem Mitarbeiter der Berufsgenossenschaft schlug dieser Haßfurther schließlich vor, sich einen Job im Bereich Sicherheit zu suchen. Da kam dem 55-Jährigen eine Stellenanzeige der Stadt Heppenheim gerade Recht. Die Kreisstadt suchte Mitarbeiter fürs Ordnungsamt. So war Haßfurther von Mai 2017 bis März 2021 für die Kommunalpolizei in der Kreisstadt unterwegs. „Ich habe in Heppenheim viel gelernt. Hier ging es vor allem um die Kontrolle des Parkraums“, erklärt er. Als Ende 2020 die Ausschreibung der Stelle für Groß-Rohrheim beziehungsweise Biblis erschien, „habe ich nicht lange überlegt, denn so ist der Weg zur Arbeit kürzer und das Terrain ist mir nicht unbekannt“, erklärt Haßfurther.

Wundert sich übers Parken

Die Probleme, die es in der Kreisstadt als Ordnungspolizist zu beheben galt, stellen sich in Biblis und Groß-Rohrheim ähnlich dar. „Das Parkverhalten so mancher Autofahrer ist schon erstaunlich. Da werden Gehwege zugeparkt, dass weder Rollstuhlfahrer noch ältere Menschen mit Rolllator oder Mütter mit Kinderwagen vorbei kommen.“ Unverständlich ist ihm auch, dass viele, die ihr Fahrzeug auf dem eigenen Grundstück abstellen könnten, auf der Straße parken.

Seine Arbeit umfasst aber noch mehr. „Es weiß nur kaum jemand, dass die Ordnungspolizei noch viel mehr macht und machen darf, als die ungeliebten Knöllchen zu verteilen“, erklärt der Rohrheimer. So haben er und seine Kollegen auf der Bibliser Gemarkung derzeit reichlich zu tun.

Erst kürzlich mussten sie wegen der Baustelle am Bibliser Kreisel und der inzwischen wieder aufgehobenen Sperrung den Lkw-Verkehr in Richtung Umleitung weiterwinken. „Wir haben früher gelernt, eine Straßenkarte anzuschauen und zu lesen, aber die heutigen Fahrer orientieren sich nur nach ihrem Navi und ignorieren selbst die Umleitungsschilder. Einige Firmen hatten ihre Fahrer aber im Vorfeld gut informiert.“

Zu tun hat Haßfurther in Corona-Zeiten auch an den Wochenenden. So war er schon mit Beamten der Bereitschaftspolizei am Rhein auf Rohrheimer Gemarkung unterwegs. Dort hatten sich größere Menschengruppen getroffen, was sie so nach den neuen schärferen Corona-Regeln nicht tun durften. Des Weiteren darf die Kommunalpolizei auch Personen- und Fahrzeugkontrollen durchführen. „Allerdings gilt meine Zuständigkeit nur auf Bibliser und Groß-Rohrheimer Gemarkung.“ Ob er im Sommer auch am Omlor-See zu tun haben wird, bleibt abzuwarten. Verhältnisse wie im vergangenen Jahr dürften, seit der See komplett umzäunt ist, kaum zu erwarten sein. Dafür ist er auch am See in Wattenheim im Einsatz. Zweimal täglich fährt er mit einem Kollegen Streife - durch Biblis und Groß-Rohrheim.

Pfefferspray sehr effektiv

Um (fast) allen Eventualitäten im Dienst begegnen zu können, ist Haßfurter auch „bewaffnet“: Nicht mit einer Pistole, denn das ist nur der regulären Polizei gestattet, sondern mit Pfefferspray, Handfesseln und Schlagstock. „Das Pfefferspray, sinnvoll eingesetzt, ist ein gutes Hilfsmittel. Es verletzt niemanden, kann aber im Notfall sehr effektiv sein“, sagt der Kommunalpolizist, der für jedes seiner Hilfsmittel einen eigenen Lehrgang besuchen musste. Die Grundausbildung hat nicht ganz vier Monate gedauert.

Haßfurter versucht, seinen Beruf nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auszuüben, sondern probiert es zunächst mit freundlichen Appellen an die Vernunft. Aber es gebe immer mehr „beratungsresistente“ Personen, so sein Fazit.