Künftig absolutes Durchfahrverbot ab der Roten Treppe

Der ehemalige Trafo-Turm am Reitgelände soll abgerissen werden. Das ist eines der Ergebnisse der Ortsbeiratssitzung in Nordheim. „Wir haben bei den Vereinen herumgefragt, aber niemand hatte eine Verwendung dafür“, teilte Bürgermeister Volker Scheib dem Ortsbeirat mit. Dafür entstehen nun an dieser Stelle zwei Ladestationen für E-Autos. Und weil diese so nah beieinander liegen, werden sie vom

...