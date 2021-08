Krönchen hält die nächsten beiden Jahre

Biblis. „Heute ist alles anders“, meinte Bruno Neumann, Vorsitzender des Wirtschafts- und Verkehrsvereins Biblis (WVB) bei der Krönung der 68. Gurkenkönigin: „Das Datum, der Ort, die Umstände – kein Gurkenfest.“ Die Krönung fand im Pfaffenaustadion statt, mit Delegationen von Hoheiten aus der Region sowie aus Nittenau, der Partnerstadt von Biblis. Bürgermeister Volker Scheib erhob Leonie Marie Kipfstuhl in den Stand der Gurkenkönigin und machte Melanie Rasika Nitsch zur Gurkenprinzessin.

Unter freiem Himmel, umgeben vom Open-Air-Ambiente der Filminsel Biblis, kamen die geladenen Gäste zur Krönung zusammen. Bruno Neumann schickte ein Danke an das kommunale Kino, denn der WVB konnte die Sitzgelegenheiten und Bewirtungsmöglichkeiten ganz einfach nutzen.

Das Gurkenfest, das eigentlich immer Ende Juni in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, Gastronomen und Vereinen stattfindet, musste Corona-bedingt sowohl 2020 als auch 2021 ausfallen. Die amtierenden Hoheiten Noemi I. und Kyra, die 2019 gekrönt wurden, hatten ihre Amtszeit verlängert. „Es ist das erste Mal, dass unsere Gurkenhoheiten zwei Jahre im Amt sind“, berichtete Neumann und dankte den beiden für ihr Engagement.

Auch die zukünftigen Majestäten werden eine längere Amtszeit übernehmen, um in der zweiten Hälfte ihrer Tätigkeit hoffentlich Normalität genießen zu können. Aktuell finden kaum Veranstaltungen statt, welche die jungen Frauen besuchen könnten. Krönungsmeister und Bürgermeister Volker Scheib lobte umso mehr die Entscheidung von Leonie Marie Kipfstuhl und Melanie Rasika Nitsch, in diesen Zeiten eine solche Herausforderung anzunehmen. Es sei wichtig, dass die jungen Leute sich den Traditionen annehmen.

Im Gespräch habe er die designierten Hoheiten als charmante, interessierte, engagierte und sympathische Frauen erlebt, für die ihre Freundschaft ein wichtiger Anker im Leben sei. „Als Freundinnen werden sie gemeinsam die Amtszeit gut bewältigen und schöne Erinnerungen sammeln können“, war sich Scheib sicher.

In ihrer Ansprache zeigte sich Leonie Marie I. zuversichtlich, dass die kommenden Zeiten „besser werden“ und die beiden Freundinnen als Botschafterinnen von Biblis viel sehen und erleben werden. Für sie sei damit ein Traum wahr geworden. Als kleines Mädchen habe sie 2006 die Krönung von Chantal Kunz aus ihrer Straße miterlebt und sei fasziniert gewesen. 2014 wurde dann ihre Cousine Dana Gurkenkönigin. Und auch ihre Tante Petra Kipfstuhl-Middendorf hielt 1990 das Zepter in ihren Händen. „Das ist schon etwas Besonderes: drei Königinnen aus einer Familie“, fand Leonie Marie I. Ihre Verwandten erzählen von schönen Erinnerungen und von damals geknüpften Freundschaften, die bis heute anhalten würden.

Nie aus den Augen verloren

Solche Erfahrungen wünscht sich die Hoheit auch – für Prinzessin Melanie und für sich. Beide kennen sich seit dem Kindergarten und haben sich nie aus den Augen verloren. Es sei für sie eine Ehre, ihren Heimatort mit diesem Amt zu repräsentieren.

Eine erste Einladung erhielten sie von der Delegation aus Nittenau für einen Besuch in der Partnerstadt. Und auch die Hoheiten aus der Region nahmen sie herzlich in die Majestäten-Runde auf. In Vertretung des Landrats beglückwünschte Kreisbeigeordneter Philipp-Otto Vock die beiden Frauen zu ihrem neuen Amt.

„Gehen wir gemeinsam mit Optimismus in eure Amtszeit. Wir wünschen euch alles Gute, habt Spaß, Freude und genießt die Zeit und eure Freundschaft“, meinte WVB-Vorsitzender Bruno Neumann zum Abschluss der Krönung.