Krippenkinder ziehen an die Grillhütte

Biblis. Seit November 2020 befasst sich die Bibliser Verwaltung mit dem Thema Container, um zusätzliche Krippenplätze für die Kinderbetreuung zu schaffen. Dies berichtete Bürgermeister Volker Scheib während der Sondersitzung der Bibliser Ausschüsse: „Zuerst sollten es vier Container werden, und wir hatten gehofft, dass die übergeordneten Behörden mit milderen Augen wegen der dringlichen Situation darauf schauen, was sie aber nicht getan haben.“

Kosten steigen auf 122 000 Euro

Der Brandschutz am geplanten Aufstellungsort an der Kita Glückskäfer in Wattenheim sei nicht machbar. Auf die Wiese daneben könnten sie ebenfalls nicht gestellt werden, weil sie als Ausgleichsfläche vorgesehen war. Dann sei der Ort an der Grillhütte gefunden worden, der allen Ansprüchen von Ämtern und auch der Kita-Leitung gerecht werde. „Aus den vier Containern sind sieben geworden, denn wir haben viele Bereiche erweitert, damit es auch für das Personal angenehmer ist. Es gibt kaum Erzieher auf dem Markt. Wir wollten die Arbeitsbedingungen so schön wie möglich gestalten“, erklärte der Bürgermeister. Zudem seien die Container isoliert. Dadurch steigt der Mietpreis für die zwei Jahre von 48 000 auf 122 000 Euro. Es sei ein Problem, innerhalb von zwei Jahren den benötigten Kita-Neubau zu realisieren, da schon die Planung für die Container ein knappes Jahr gedauert habe.

Kritik an der „handwerklichen Umsetzung“ der Verwaltung kam von Christopher Wetzel. Die Verwaltung hatte auf Wunsch der Fraktionen eine Liste der geprüften Standorte mit Vor- und Nachteilen erstellt, die aber nicht überzeugte, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende. Zudem habe diese Liste erst am Vormittag der Sondersitzung zur Verfügung gestanden. Er übte auch Kritik an der Vorgehensweise des Bürgermeisters. „Ich hatte mir mehr von der Freitagsrunde erwartet“, so Wetzel. Freitags trifft sich Bürgermeister Scheib mit den Fraktionsvorsitzenden.

Da schaltete sich FLB-Fraktionschef Hans-Peter Fischer ein: „Ich finde es unfair der Verwaltung gegenüber. Das letzte Jahr hat Scheib nur Aufräumarbeiten in Sachen MKM gemacht, die Ihr CDU-Bürgermeister Kusicka verbockt hat. Das muss berücksichtigt werden.“

SPD-Fraktionsvorsitzender Sven Vollrath stimmte teilweise mit Wetzel überein. „Es ist nicht gelungen, eine ordentliche schriftliche Antwort zu geben. Mündlich wurde es gut rübergebracht“, stellte Vollrathfest. Er forderte, einen temporären Ausschuss für Kinderbetreuung zu gründen, der sich einmal im Monat trifft.

Standortsuche für Neubau

„Wir müssen unter anderem dringend einen Standort für den Kita-Neubau finden und brauchen auch ein Gremium, das die Aufstellung der Container betreut“, erklärte Vollrath. Darin sollen unter anderem die Kita-Leiterinnen ihren Platz finden. Die Forderung wurde mit in den Beschluss aufgenommen, der von beiden Ausschüssen einstimmig verabschiedet wurde. Die gemieteten Container werden bei der Grillhütte in der Josef-Seib-Straße aufgestellt.