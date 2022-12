Krippe in Biblis besticht durch weitere Facetten

Biblis. Die Krippe in St. Bartholomäus bietet wieder viele neue Hingucker. Vor zwei Jahren wurde die Krippe erstmals aufgebaut und fasziniert seitdem die Besucher, so dass es sogar extra Besichtigungstermine in der Kirche hierfür gibt. Die Krippe besticht mit viel Detailliebe und Perspektiven. Je länger man sie betrachtet, umso mehr entdeckt man: vom Jesuskind bis hin zur kleinen Maus - alles

...