Biblis. Am Gründonnerstag, 1. April, um 21.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Biblis laden die KAB Biblis und der Jugendliturgiekreis zu einer gemeinsamen Kreuzwegstunde ein. Die Teilnehmer sehen Bilder zu den Kreuzwegstationen und hören und beten gemeinsam Texte aus der heutigen Zeit.

Während der Betstunde müssen die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Medizinische Masken oder FFP2 Masken als Mund- und Nasenschutz müssen während der gesamten Kreuzwegstunde getragen werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 84 Personen beschränkt. Anmeldungen müssen spätestens bis um 18 Uhr am Vorabend des Gottesdienstes per WhatsApp oder SMS unter 0176/72 86 28 78 erfolgen. red