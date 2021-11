Kreuzung zum Kraftwerk gesperrt

Biblis. An der Kraftwerkskreuzung in Biblis ist es am Mittwoch kurz vor 14 Uhr zu einem Unfall gekommen: Das Fahrzeug eines Paketdienstes prallte beim Überqueren gegen einen Kleinwagen, der aus Wattenheim über die L 3261 kam. Die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle ab, unterstützte den Rettungsdienst und kümmerte sich um ausgelaufene Flüssigkeiten. Der Mitarbeiter des Paketdienstes blieb nach Angaben der Feuerwehr unverletzt, die vier Personen, die im Seat Leon unterwegs waren, wurden medizinisch betreut und sind laut Polizei zum Teil leicht verletzt. Die Berliner Straße war während des Einsatzes gesperrt, lediglich die L 3261 konnte halbseitig befahren werden. Laut Feuerwehr musste eine Fachfirma die Ölspur beseitigen, zudem holte der Abschleppdienst die Fahrzeuge ab. Erst danach konnte die Kreuzung frei gegeben werden. Im Einsatz waren Aktive der Feuerwehren Biblis, Nordheim und Wattenheim. red

