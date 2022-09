Kreisel soll Insektenwiese werden

Biblis. Wenn es nach dem Willen der CDU geht, sollen sämtliche verfügbaren Flächen in blühende Blumen- und Insektenwiesen verwandelt werden. Darunter ist auch der Marsch-Kreisel an der B44. „Das ist ein Projekt mit Vorbildfunktion“, war sich Ruven Kronauer (CDU) im Bibliser Haupt- und Finanzausschuss sicher. Obwohl Bürgermeister Volker Scheib darum bat, den Antrag auf das kommende Jahr zu verschieben, wurde am Ende doch eine einstimmige Empfehlung dafür abgegeben,

Die Bibliser CDU will eine Blumenwiese auf dem Marschkreisel. © Christine Dirigo

Die Verwaltung ist gerade dabei, ein Grünflächenmanagement zu entwickeln. Das Projekt mit der Blühwiese am Josefsbuckel von 230 Quadratmetern, das von einer Privatperson gepflegt und gewässert wurde, ist abgeschlossen. Ergebnis war, es wurde zu viel Wasser verbraucht. Im Grünmanagement soll versucht werden, Ökologisches und Ökonomisches zu vereinen. Scheib weigerte sich hingegen, „seine Mannschaft“ zum Wässern auf den Marsch-Kreisel zu schicken, zumal der Kreisel im Besitz des Bundes ist und eine Gestaltung noch aussteht.

Konstantin Großmann (CDU) lenkte ein und nahm alle Daten aus dem Antrag heraus. Unter anderem war gefordert worden, dass bereits zum Mai 2023 alles eingesät sein soll. Dafür wird jetzt im Mai das Grünkonzept von der Verwaltung erwartet. Am Marsch-Kreisel könne man einsäen, die Zusage habe Hessen Mobil gegenüber der CDU gemacht. Allerdings nur Pflanzen, die nicht höher als 30 Zentimeter werden, damit die Sicht nicht behindert wird.

Fakten zusammentragen

Die Idee von Urs Scheib (Liste Scheib), eine Arbeitsgemeinschaft zu einem Hallenneubau zu gründen, gab es nach kurzer Diskussion grünes Licht bei allen Fraktionen. Die AG soll, zusammen mit der Verwaltung, die Fakten zusammentragen und abwägen, ob und wo die neue Halle hin soll. Anfangs gab es etwas Widerstand von der CDU. „Die Zahlen von den Vereinen zur Nutzung sollte uns die Verwaltung liefern. Sonst wird das Ehrenamt zum ‚Hauptamt‘“, meinte Jens Rzepka. Zustimmung kam von der SPD. Deren Fraktionsvorsitzender Sven Vollrath erklärte, dass die Entscheidung zur Halle längst überfällig ist. „Ich würde die AG gerne probieren, zum Wohl der Bibliser“, fügte Vollrath an.

Großmann stellte die Frage, ob eine neue Halle überhaupt sinnvoll sei, wenn der Bedarf gar nicht da ist. Ausschussvorsitzender Josef Fiedler mahnte die finanzielle Situation in den nächsten Jahren an. „Aber es gibt Alternativen, zu einer Halle zu kommen“, so Fiedler. Die AG soll kreativ arbeiten und sich nicht zu sehr am Standort Pfaffenaue aufhängen, befand Vollrath. Er erläuterte auch den SPD-Antrag, eine Prioritäten-Liste der offenen Anträge zu erstellen und diese dann der Reihe nach abzuarbeiten. cid