Konzert zum Jubiläum

Biblis/Bürstadt. „Schluss mit leise – wir werden laut“ – das ist das Motto von PaHoRi, dem ambulanten Palliativ- und Hospizdienst anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Vereins mit Sitz in Bürstadt. „Immer noch wissen viele Menschen nicht, dass es uns gibt und was zu unseren Aufgaben gehört. Damit sich das nun endlich ändert, wollen wir in unserem Jubiläumsjahr laut werden, um besser gehört zu werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Alle Menschen sollen wissen, wo sie in schwierigen Zeiten, wenn sie oder ein Angehöriger schwer erkrankt sind, eine beratende und handelnde Anlaufstelle finden können.

Dass sich das „Laut sein“ auch mit einem Hörgenuss verbindet, dafür sorge die Brass Band Biblis. „Diese hat auf unsere Anfrage hin sofort und ohne zu zögern zugesagt“, so Gunter Lutzi, der als Beisitzer im Vorstand von PaHoRi mitwirkt.

Zu hören und zu sehen ist das Konzert am Sonntag, 7. Mai, um 15 Uhr in der Enggasse, Biblis (Eisboutique Da Carlos). Das Konzert kann wegen der wertvollen Musikinstrumente nur stattfinden, wenn es nicht regnet. Gemeinsam mit der Brass-Band freut sich das Team PaHoRi auf zahlreiche Zuhörer und Zuschauer.