Konzert im Biergarten

Biblis. Ein Highlight bietet das Restaurant „Kamin“ in Biblis am Samstag, 3. September, ab 19 Uhr seinen Gästen im Biergarten: Die Lautrer Band „Eklipse“ entführt ihre Zuhörerinnen und Zuhörer in das musikalische Universum der britischen Rockgruppe Pink Floyd.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Entgegen dem derzeitigen Trend mit einem Dutzend Musikern, Laser- und Videoshows dem Gigantismus der späten Pink Floyd nachzueifern, überzeugt die Gruppe in überschaubarer Besetzung und technischer Ausstattung mit stilsicheren Gitarrensounds, sphärischen Keyboardklängen, mehrstimmigem Gesang und soliden Floyd-Grooves“, heißt es in der Ankündigung.

Das Publikum darf sich auf ein Best-Of der Schaffensphase der 70er bis zu den neueren Werken der 90er Jahre freuen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. red