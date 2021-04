Biblis. Die Gemeinde Biblis verschiebt das Konzert von SahneMixx mit „Das Beste von Udo Jürgens“ in Biblis auf Samstag, 11. November 2022. Ursprünglich war es in der Kulturreihe der Gemeinde am Samstag, 29. Mai, im Bürgerzentrum Biblis geplant. In Absprache mit der Band sei wegen der bestehenden Corona-Pandemie der neue Termin im kommenden Jahr festgelegt worden.

AdUnit urban-intext1

Die gekauften Eintrittskarten bleiben gültig, heißt es aus dem Rathaus. Wer sich noch Karten für die Bühnenshow von SahneMixx mit Sänger Hubby Scherhag sichern möchte, erhält diese an der Information des Rathauses Biblis, Darmstädter Straße 25, zu folgenden Öffnungszeiten: montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 8 bis 11.30 Uhr sowie mittwochs von 14.30 bis 18Uhr und donnerstag von 14.30 bis 16 Uhr. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen der Kulturreihe gibt es auf der Internetseite der Gemeinde Biblis unter https://kulturreihe.biblis.eu. red