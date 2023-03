KMB warnt vor „Kanalhaien“ in Biblis

Biblis. In Biblis sind „Kanalhaie“ unterwegs, warnt der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) und rät den Bürgern, keine unseriösen Rohrsanierer ins Haus lassen. Wie dem KMB gemeldet wurde, seien Kriminelle in der Gemeinde unterwegs, bedrängen Hauseigentümer an der Haustür, die Abwasserleitungen in den Kellerräumen überprüfen zu wollen, um dann bei angeblichen Schäden hohe Rechnungen zu stellen. Der KMB stellt aber klar: „Unsere Mitarbeiter des sind aktuell nicht unterwegs, um Abwasserleitungen zu überprüfen.“ Zudem informiere der KMB Anlieger vorab immer schriftlich über entsprechend geplante Maßnahmen. Eigene Mitarbeiter führen stets einen Dienstausweis mit sich. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, wachsam zu bleiben und sich gegebenfalls beim KMB telefonisch rückzuversichern beziehungweise diesen entsprechend zu informieren. Dies ist telefonisch unter 06251/109 60 möglich. red

