Biblis. Zu unserer Übersicht „Was die Bibliser Politiker wollen“ am 2. März schreibt der evangelische Pfarrer Arne Polzer aus Nordheim an unsere Redaktion: „Als Pfarrer, Trägervertreter und Mitarbeiter unserer evangelischen Kindertagesstätte in Nordheim kann und möchte ich eine Aussage von Hans-Peter Fischer (FLB) so nicht stehen lassen. Er teilt auf die Frage zum Bau einer fünften Kindertagesstätte in der Kommune Biblis mit, dass sich der Bedarf erst seit 2015 durch die Flüchtlingssituation umgekehrt habe und jeglicher Mehrbedarf wegfallen würde, wenn die Flüchtlinge in ihre Heimatländer zurückgeführt würden.“

Dieser Behauptung entgegnet Pfarrer Polzer: „Kinder von Flüchtlingen waren niemals und sind auch gegenwärtig nicht für die hohe Auslastung und lange Warteliste in unserer Kindertagesstätte verantwortlich. Weder die nackten Zahlen noch die tatsächlichen Erfahrungen machen diese Aussage möglich.“

Nicht an Fakten interessiert

Tatsächlich gehe die hohe Auslastung auf drei Faktoren zurück, so Polzer. Dies sei „erstens die schiere Zahl der in unserer Gemeinde lebenden Kinder, zweitens die Qualität unserer pädagogischen Arbeit und drittens der stetig steigende Wunsch nach frühkindlicher Betreuung ab dem 18. Lebensmonat gegenüber dem staatlichen Rechtsanspruch erst ab dem dritten Geburtstag“.

Pfarrer Polzer stellt fest: „Wäre Herr Fischer ehrlich an Fakten zur Situation in unseren Kitas interessiert, wären diese einfach durch Nachfrage bei Trägern und Kitaleitungen zu erhalten gewesen. Stattdessen hat er es vorgezogen, seine Klientel mit beliebten, aber völlig kenntnisfreien Vorurteilen zu bedienen. Das ist ebenso billig wie schäbig.“ red