Mannheimer Morgen Plus-Artikel Projekttage Kleine Künstler proben in Biblis fleißig im großen Circuszelt

An der Schule in den Weschnitzauen in Biblis sind Eltern, Kinder und Lehrkräfte im Circusfieber. In dieser Woche wird ein Programm einstudiert, das dann in vier Aufführungen am Freitag und Samstag zu sehen ist.