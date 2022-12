Kleine Flamme für die Hoffnung

Biblis. Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Biblis bietet auch in diesem Jahr wieder das Friedenslicht aus Bethlehem für alle Interessierten an, gleich welcher Konfession. Die Aktion, heißt es in der Mitteilung der KAB, soll den Menschen Licht und Wärme und damit auch Sicherheit und Hoffnung bringen – gerade auch in den dunklen Zeiten von Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Energiekrise.

Ökumenischer Wortgottesdienst

Nach zwei Jahren „Friedenslicht to go“ findet nun endlich wieder eine Präsenzveranstaltung statt: Am Freitag, 16. Dezember, um 18 Uhr wird das Friedenslicht im Rahmen eines ökumenischen Wortgottesdienstes in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Biblis verteilt. Die KAB Biblis ruft alle Teilnehmenden dazu auf, eine Laterne mitzubringen, um das Licht nach Hause tragen zu können. Nach dem Wortgottesdienst lädt die KAB an der Kirche zu Glühwein und Gebäck ein.

Die Friedenslichtaktion steht dieses Jahr unter dem Motto: Frieden beginnt mit dir! „Jede persönliche Initiative, und sei sie noch so klein, ist ein Teil in dem Puzzle, das zusammengesetzt werden muss, um den Autokraten und Diktatoren dieser Erde die Stirn zu bieten“, heißt es in der Mitteilung. red