Kleinbus touchiert Krankenfahrstuhl

Biblis. Zu einer leichten Kollision zwischen einem Kleinbus und einem Krankenfahrstuhl ist es am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in Biblis in Höhe der Hugo-Sellheim-Straße/ Ecke Kettelerstraße gekommen. Der Kleinbus ist laut Polizeiangaben langsam rückwärts gefahren und hat dabei den Krankenfahrstuhl auf der linken Seite touchiert. Der 88-jährige Senior aus dem Kreis Bergstraße blieb unverletzt.

Zum Schaden an dem Krankenfahrstuhl kann die Polizei noch keine Angaben machen. Der Fahrer des Kleinbusses vergewisserte sich kurz, ob es dem Herrn gut geht und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Die Polizei bittet nun den Fahrer und eventuelle Zeugen, sich unter der Telefonnmmer 06206/9 44 00 bei der Polizei zu melden, um Hinweise zu geben. kur/pol