„Freibad“ von Regisseurin Doris Dörrie wird am Donnerstag, 17. November, 20 Uhr, zum Start in das lange Kinowochenende in der Bibliser Filminsel gezeigt. Es ist Sommer und sehr heiß im einzigen Frauenfreibad Deutschlands. Dort badet Frau oben ohne, im Bikini, Badeanzug oder Burkini und jede folgt dabei anderen Regeln. Das führt zu Reibereien, die die überforderte Bademeisterin nicht im Griff

