Kinospaß am Wochenende

Biblis. Ein packender Road-Trip über das Dach der Welt zeigt die Filminsel mit der Dokumentation „Mahendra Highway“ am Donnerstag, 28. April, 20 Uhr. Auf 1024 Kilometer führt der weltberühmte Mahendra Highway einmal quer durch Nepal, entlang von Urwäldern und Bergwüsten, durch tropisch heiße Regionen und vorbei an den eisigen Gipfeln des Himalayas. Naturwunder reihen sich an Kulturstätten, Pilgerorte an pulsierende Basare, buddhistische an hinduistische Heiligtümer. Regisseur André Hörmann nimmt die Zuschauer mit auf eine faszinierende Entdeckungsreise über die uralte Handelsstraße, führt durch ein Land uralter Kulturen und vieler Völker, das den Menschen als Lebensraum viel abverlangt, aber auch als Paradies gilt. Robert Pattinson spielt in der düsteren Verfilmung „The Batman“ den Titelhelden, der am 29. und 30. April, jeweils 20 Uhr, und am 1. Mai, 19 Uhr, zu sehen ist. Mit dabei sind auch Colin Farrell (Pinguin), Zoe Cravitz (Catwoman) und John Turturro. Seit zwei Jahren kämpft der Milliardär Bruce als Batman für eine bessere Welt in Gotham City. Gotham ist ein Moloch, zerfressen von einem korrupten Netzwerk, in das fast alle Beamten der Stadt und auch die reichen Eliten involviert sind. Doch als ein mysteriöser Killer eine Reihe sadistischer und tückischer Anschläge verübt, wird Batman auf die Spuren seiner eigenen Vergangenheit geführt.

Der Kinderfilm am 1. Mai, 15 Uhr, ist aus den Niederlanden und heißt „Mein Vater, die Wurst“. Die elfjährige Zoe kann es einfach nicht fassen. Ihr Vater Paul hat kurzerhand seinen Job bei der Bank geschmissen, um nun als Schauspieler durchzustarten. Während Zoes Geschwister und ihre Mutter der festen Überzeugung sind, dass Papa endgültig durchgedreht ist, nimmt nur Zoe den Traum ihres Vaters für bare Münze. Doch als Zoes Mutter herausfindet, dass ihr Mann eine riesige Wurst in einer Werbung spielen soll, gerät der Familiensegen noch mehr ins Wanken. cid