Die Bibliser Filminsel zeigt „Triangle of Sadness“ mit Woody Harrelson, Sunnyi Melles und Iris Berben am Donnerstag, 12. Januar, um 20 Uhr. Das junge Männer-Model Carl und die erfolgreiche Influencerin Yaya, in deren Beziehung es ein wenig kriselt, sind es gewohnt, ihr Luxus-Leben auf Instagram zu vermarkten. Als sie auf eine Kreuzfahrt für Superreiche eingeladen werden, können sie Erholung

