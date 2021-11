Kinderturnenstellt sich vor

Biblis. Die TG Biblis bietet einen Tag des Kinderturnens am Samstag, 20. November, in der Jahnturnhalle an. Es gibt zwischen 14 und 17 Uhr drei Zeitfenster für eine Stunde, an denen die Kinder am Turnen teilnehmen können. Pro Gruppe können sich 20 Kinder registrieren. Die Registrierung erfolgt über die Homepage des Vereins unter www.tg-biblis.de/Tag-des-kinderturnen. Es gilt die 3G-Regelung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lauftreff im Winter

„Fit durch den Winter“ ist das Motto des Lauftreffs der TG Biblis. Das Angebot gilt für Einsteiger und motivierte Läufer. Es gibt drei Termine pro Woche. Donnerstags geht es um 18.30 Uhr am Parkplatz der Jahnturnhalle für Einsteiger und Fortgeschrittene los. Sonntags ist der Start um 10.15 Uhr, ab Parkplatz Knupfer und dienstags um 18.30 Uhr, ab Mersweg, für Läufer mit Vorerfahrung. Teilnehmer können ohne Voranmeldung einfach vorbeikommen und mitmachen. red