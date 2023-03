Kinderfrühlingsfest: Bibliser trotzen dem Regen

Biblis. Trotz einiger Regengüsse feierten die Biblis rund um die Darmstädter Straße ein fröhliches Kinderfrühlingsfest. Verschiedene Vereine boten nicht nur Essen, sondern auch Stationen zum Bewegen an. Um 13 Uhr sollte es losgehen - hätte das Wetter nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn von dem erhofften Sonnenschein war nichts zu sehen. Die Vereine hatten bereits fleißig aufgebaut und warteten darauf, dass das Wetter endlich Mitspielen würde. Auch wenn es den gesamten Tag über nicht so richtig trocken blieb, kam tatsächlich noch die Sonne heraus und der Regen hörte langsam auf. So wie sich der Regen verabschiedete, kamen die Besucherinnen und Besucher nach und nach in den Ortskern und wanderten von Stand zu Stand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die DLRG bot neben reichlich Verpflegung und dem Kinderschminken auch eine große Auswahl an Ausstattung. Mit ihrem Rettungsboot vor Ort, luden sie die Jungen und Mädchen zum Einsteigen ein. Zudem bekamen sie die Ausrüstungen samt Funktionen erklärt. „Die Kinder können die Taucherausrüstung sehen und anfassen“, erläuterte Michele Schneider, die am Taucherbus stand. Vom Frühlingsfest erhoffte sie sich, den Kindern den Spaß an ihrer Leidenschaft zu vermitteln und sie neugierig zu machen.

So ging es auch den Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Biblis, die mit großem Aufgebot angerückt war. Die Ehrenamtlichen boten verschiedene Löschübungen an, mit denen die Kinder das Gespür für die Arbeit der Feuerwehr kennenlernen konnten. Auch hier standen Einsatzfahrzeuge zum Anschauen bereit.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Geselligkeit Kinderfrühlingsfest in Biblis: WVB und Vereine laden ein Mehr erfahren Handel & Wandel Morgens Frühstück, abends Party im neuen Bibliser Café Mehr erfahren

Zahlreiche Helfer

Die TG Biblis verteilte Laufzettel an die Kinder, die sich an zehn verschiedenen Bewegungsstationen Stempel ergattern konnten. In den Geschäften war also einiges geboten, sowohl für Kinder als auch die Erwachsenen. „Ältere Jungen und Mädchen durften zusammen ohne ihre Eltern durch dir Darmstädter Straße laufen“, erklärte Annick Löhr, Vorsitzende des Wirtschafts- und Verkehrsverein (WVB). Das beweise das Vertrauen der Eltern und die Selbstständigkeit der Kinder. Wer alle Stationen absolviert hatte, konnte seinen Laufzettel in eine Lostrommel werfen, aus dem am Ende des Tages Gewinner gezogen wurden. Gurkenkönigin Leonie I. fungierte als Glücksfee und verkündete die Gewinnerinnen und Gewinner.

Zu gewinnen gab es unter anderem Gutscheine fürs Minigolfspielen, das Bibliser Kino oder den Eisladen DaCarlo. Auch sonst hatte die TG einiges im Angebot. Neben Würstchen und anderen Leckereien, die Mitglieder der Taekwondo-Abteilung verkauften, hatte der Verein auch einen Geschicklichkeits-Parcours aufgebaut.

„Hoffentlich hält das Wetter und die Kinder kommen“, drückte Katrin Hannawald die Daumen. Die Handballabteilung hatte mit ihrem Wurfstand einiges geboten. Die Kinder konnten versuchen, die drei Ringe im Tor zu treffen oder die Schnelligkeit ihres Wurfes zu messen. Ein kleines Wurfmessgerät zeigte den Kindern die Geschwindigkeit der Bälle an und fachte so einen Wettbewerb zwischen Klein und Groß an.

Das DRK war ebenso vor Ort und ließ die Kinder im Einsatzwagen einen großen Teddybären verbinden. „Wir haben alles so aufgebaut, dass wir es bei Regen schnell wieder verräumen können“, erläuterte Silke Wetzel lachend und sah ihren Schützlingen vom Jugendrotkreuz beim Helfen zu. Mit Geschicklichkeitsspielen wie dem heißen Draht, konnten die Kinder ihre Geduld unter Beweis stellen.

Bürgermeister Volker Scheib bot Führungen durch das Rathaus bis in das neue Türmchen an, die gut genutzt wurden. „Das Wetter hat sich ein Glück noch zum Guten gewendet.“ Auch Annick Löhr war froh darüber, dass der Regen nachließ. Trotz der Absage der Brass Band sei der Tag ein voller Erfolg gewesen. Löhr bedankte sich vor allem bei den Vereinen, die „trotz des Regens tapfer aufgebaut und auf Besucher gewartet haben“.

So ging nach dreijähriger Pause das Kinderfrühlingsfest dem Ende zu und die Besucher, die nach und nach über die Straße schlenderten, machten sich wieder auf den Heimweg. Trotz des schlechten Wetters und parallelen Veranstaltungen fiel das Endergebnis für den WVB aber „durchaus sehr zufriedenstellend“ aus.