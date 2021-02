Bürstadt. Über den Bau einer fünften Kindertagesstätte in Biblis diskutiert die Gemeindevertretung am Mittwoch, 24. Februar, ab 19 Uhr im Saal des Bürgerzentrums. Außerdem geht es um das Thema Helfrichsgärtel, nämlich um den Umgang mit der angebotenen Sonderzahlung von MKM und das Agieren des Bürgermeisters Volker Scheib, das die Kommunalaufsicht geprüft hat. Nach den Diskussionen im Bauausschuss stehen die Konzepte für die städtebauliche Entwicklung in der Goethestraße und „Am Großen Weichweg“ auf der Tagesordnung. Insgesamt werden 17 Tagesordnungspunkte besprochen. Die Sitzung ist öffentlich, die Zahl der Sitzplätze im Bürgerzentrum begrenzt. kur