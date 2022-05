Kinder feiern Kommunion

Biblis. 20 Kinder der Pfarrgruppe Biblis empfangen an Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 26. Mai, am Sonntag, 29. Mai, und am Pfingstsonntag, 5. Juni, jeweils um 12 Uhr, ihre Heilige Erstkommunion in der Bibliser Kirche St. Bartholomäus. Das Pfarramt teilt mit, dass die Gottesdienste an diesen Tagen den Familien der Kommunionkinder vorbehalten sind.

Das Hochamt an diesen Tagen, jeweils um 9.30 Uhr, steht allen Pfarreimitgliedern offen. Es gibt keine Personenbegrenzung mehr, und es darf wieder gesungen werden, lediglich die Maskenpflicht bleibt. Die Proben für die Erstkommunion-Gottesdienste finden jeweils am Vortag an folgenden Terminen statt: am Mittwoch, 25. Mai, um 16 Uhr, am Samstag, 28. Mai, um 9.30 Uhr und am Samstag, 4. Juni, um 9.30 Uhr.

Die Kommunionkinder aus Biblis: Keanu Adler, Grace Ani, Lorena Block, Toni Crljen, Luciano DeSousa Barba, Maria Hoffmann, Valentin Jung, Philipp Öhlenschläger, Yohan Palander, Georg Pleil, Lukas Schramm, Vincent Stumpf, Valentin Timmerbeil. Groß-Rohrheim: Emelie Hepp, Filip Ostrowski, Maurizio Rizzi, Fiorello Ruisi. Nordheim und Wattenheim: Max Hermann, Ruby Schön und Mia Stoppel. red

