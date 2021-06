Kinder beginnen mit Training

Biblis. Die TG Biblis lädt alle Kinder ab drei Jahren zum Training am Donnerstag, 17. Juni, ein. Dieses findet von 16 bis 17 Uhr im Pfaffenaustadion statt. Die Kinder müssen an der Turnstunde allein teilnehmen. Für die erste Trainingsstunde sollen die Kinder ein Springseil sowie die unterschriebene Einverständniserklärung zur Einhaltung der Hygieneregeln mitbringen. Die aktuellen Corona-Regeln sind zu beachten. Für die weitere Planung bitten die TG-Organisatoren alle, die an diesem Termin nicht teilnehmen können, aber zum Training kommen möchten, sich bei ihrer Trainerin oder in der Geschäftsstelle unter der E-Mail geschaeftsstelle@tg-biblis.de zu melden. red

