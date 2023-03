Kiloweise Futter verteilt

Wattenheim. Der Vogel- und Naturschutzverein Wattenheim hat in seiner Jahreshauptversammlung an seine zahlreichen Aktivitäten erinnert. Höhepunkt war laut der Mitglieder das Maifest mit dem traditionellen Feldgottesdienst – der zum letzten Mal von Pfarrer Reichert gehalten wurde, unterstützt von der Katholischen Kirchenmusik. Ruven Kronauer stellte anschließend den erneuerten Naturlehrpfad vor.

Bei Veranstaltungen der Familie Ochsenschläger konnte der Verein mehrfach mit Bewirtung teilnehmen und die Vereinskasse füllen. Weitere Termine gab es am Kerwesonntag bei der Feuerwehr, beim Stammtisch, für „Wir schaffen was“ sowie bei den Arbeitseinsätzen. Dabei wurden Wege auf dem Vereinsgelände und die Schautafeln erneuert, Obstbäume gepflanzt und mehr. Über ein erfolgreiches Crowdfunding-Projekt erhält der Verein im Sommer einen Bienenfutterautomaten. Zudem hat Ruven Kronauer mit Kindern und Jugendlichen die Nistkästen gereinigt. Viele der Termine folgen in diesem Jahr wieder – dank der Hilfe der Mitglieder. 34 neue Mitglieder hat der Verein im vergangenen Jahr dazu gewonnen, darunter etliche Familien. Nach dem Bericht der Kassenprüfer wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Susanne Sahm und Heide Kern werden in diesem Jahr die Kasse prüfen.

Der bisherige geschäftsführende Vorstand ist für weitere vier Jahre im Amt bestätigt worden: Vorsitzender bleibt Rudolf Kronauer, Stellvertreter ist Sebastian Platz und Geschäftsführer Ruven Kronauer. Beisitzer sind Björn Habel, Rico Kronauer, Torsten Sahm, Sonja Kern, Andrea Hölscher und Patricia Kronauer sowie der Jugendvertreter Romario Kronauer und dessen Stellvertreterin Nadine Kronauer. Als Beisitzer ausgeschieden sind Siegbert Ochsenschläger und Dennis Holler.

Bei der Säuberung der 155 Nistkästen zeigte sich, dass in 66 gebrütet wurde. 78 wurden als Schlafplatz genutzt, neun nicht angenommen und zwei von Hornissen genutzt. Bei der Winterfütterung wurden 150 Kilogramm Sonnenblumenkerne, 25 Kilogramm Fettfutter, 400 Meisenknödel und 50 Kilogramm Streufutter verteilt. red