Kerwe erneut abgesagt

Wattenheim. Trotz der aktuell niedrigen Inzidenzen in der Corona-Pandemie haben die Freiwillige Feuerwehr Wattenheim und die SG NoWa sich dazu entschieden, die Wattenheimer Kerwe erneut ausfallen zu lassen. Die für den 27. bis 30. August geplante Kerwe könne aufgrund der besonderen Regelungen für die Einsatzfähigkeit von Feuerwehren nicht ausgerichtet werden.

Abgesehen davon hätte die Kerwe nur mit einem umfangreichen Hygienekonzept und in abgespeckter Form stattfinden können, „was von unserer geliebten Tradition abweicht und keinem Spaß gemacht hätte“, heißt es in der Mitteilung. „Wir schauen positiv in die Zukunft, dass wir nach zwei Jahren ohne Kerwe dann Ende August 2022 wieder in gewohnter Form zusammenkommen und feiern können, und es wieder heißt: Die Wattremer Kerb is do.“ red