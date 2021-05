Keller ausgepumpt

Biblis. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren in Biblis sind am Freitagmorgen gegen 8.45 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung ausgerückt. Das hat Pressesprecher Ralf Becker mitgeteilt. In Biblis in der Lenaustraße hatten Anwohner Wasser in ihrem Keller. Warum, war zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht geklärt. Die Einsatzkräfte fanden auf einer Fläche von rund 120 Quadratmetern Wasser in einer Höhe von fünf Zentimetern vor. Sie konnten mit Hilfe zweier Schmutzwasser-pumpen und von zwei Wassersaugern die Kellerräume innerhalb von zwei Stunden wieder trocken legen. Anschließend mussten die Gerätschaften im Feuerwehrhaus nach dem Einsatz gründlich gesäubert werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren der Gemeinde Biblis mit drei Fahrzeugen. Einsatzende war gegen 11 Uhr. red

