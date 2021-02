Biblis. Soll die Freiwillige Feuerwehr demnächst auch zu Einsätzen im Bibliser Zwischenlager ausrücken? Das Thema wird zurzeit heftig diskutiert. Gemeindebrandinspektor Ingo Ess hält überhaupt nichts von dem Vorschlag. Immerhin lagern auf dem Gelände nahe dem Atomkraftwerk hoch radioaktive Abfälle. „Wir haben keinerlei Erfahrung mit Castoren“, stellt Ess klar. Und vor allem fehle das Personal dazu.

Mit dem Rückbau kommt das Aus Wie lange es die Werkfeuerwehr im Atomkraftwerk noch gibt, dazu macht Betreiber RWE keine Angaben. Zum zeitlichen Rahmen könne bislang keine genaue Aussage getroffen werden. Ausschlaggebend sei der weitere Rückbaufortschritt, gibt ein Sprecher Auskunft. Viele Brandlasten seien aus der Anlage entfernt worden. Brennstäbe befinden sich nicht mehr in den Meilern. Mehr als 99 Prozent der Radioaktivität sei damit entfernt worden. Für den Abbau der Werkfeuerwehr müsse zunächst ein Bedarfs- und Entwicklungsplan von den Behörden genehmigt werden, so der Sprecher. Aktuell besteht die Werkfeuerwehr aus 22 hauptamtlichen und 54 nebenberuflichen Einsatzkräften. Die BGZ beteiligt sich an den Kosten. In der Bauphase der beiden Kraftwerksblöcke in den 1970er Jahren sicherte zunächst die Bibliser Feuerwehr den Brandschutz, bevor RWE diese Aufgabe selbst übernahm. sbo

AdUnit urban-intext1

Wie am Mittwoch berichtet, hat die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlager (BGZ) bereits Gespräche mit dem Bibliser Bürgermeister Volker Scheib aufgenommen. Dabei ging es um die Frage, wer den Brandschutz im Zwischenlager übernehmen soll. Noch ist die Werkfeuerwehr des benachbarten Atomkraftwerks zuständig. Mit dem Rückbau sei deren Wegfall allerdings „absehbar“. Für eine eigene Werkfeuerwehr am Zwischenlager „gebe es keine fachlichen Gründe“, teilt ein Sprecher der BGZ auf Anfrage unserer Redaktion mit. Damit kommt die Freiwillige Feuerwehr ins Spiel.

Gespräche aufgenommen

Auch an anderen Zwischenlager-Standorten gibt es Interesse am Einsatz der ehrenamtlichen Brandschützer. Die BGZ stehe bereits mit mehreren Standortgemeinden als Träger der örtlichen Feuerwehren im Gespräch, berichtet der Sprecher. Ziel sei es, einvernehmliche Lösungen zu finden. Die könnten beispielsweise so aussehen, dass Einsätze an den Zwischenlagern immer durch „fachkundiges Personal der BGZ“ begleitet und überwacht werden, auch über die regulären Arbeitszeiten hinaus. Ein finanzieller Ausgleich würde ebenfalls in Aussicht gestellt. Und in einer Betriebsvereinbarung sei das BGZ-Personal dazu aufgerufen worden, sich bei den freiwilligen Feuerwehren an den Standorten zu engagieren.

Alleine mit Zahlungen sei das Problem allerdings nicht zu lösen, macht Gemeindebrandinspektor Ess klar. „Geld hilft mir nichts, wenn das Personal fehlt.“ Bei den freiwilligen Feuerwehren gibt es überall Nachwuchsprobleme. Das ist in Biblis nicht anders. Allerdings können die Einsatzkräfte hier im Notfall die Werkfeuerwehr um Unterstützung bitten. So wie bei dem schweren Unfall auf der Kraftwerkskreuzung Anfang Dezember.

AdUnit urban-intext2

„Die Zusammenarbeit läuft super“, macht Ess deutlich, zudem sei die Werkfeuerwehr technisch bestens ausgerüstet. Dass mit dem Rückbau des Atomkraftwerks auf lange Sicht das Aus für die RWE-Truppe bevorsteht, ist für Ess keine Überraschung. Dass seine Mannschaft dann Aufgaben der hauptberuflichen Kollegen im Zwischenlager übernehmen soll, dagegen schon.

Zwar sei ihm avisiert worden, dass es sich bei dem Zwischenlager um einen „ganz normalen Betrieb handle, in dem höchstens Mal ein Mülleimer brennt“. Überzeugen kann ihn das allerdings nicht. Immerhin lagern dort Behälter mit hoch radioaktivem Abfällen. Die Castoren sollen zwar Flugzeugabstürze und Explosionen unbeschadet überstehen können. Trotzdem ist Ess besorgt. „Was, wenn bei einem Castor der Deckel abfällt?“, fragt er bewusst plakativ. Zwar schließen die Zwischenlager-Betreiber genau diesen Fall völlig aus. Allerdings ist erst im November ein Betonbehälter mit radioaktivem Inhalt beim Transport abgestürzt und beschädigt worden – wenn auch ohne größere Folgen.

Technische Schulungen

AdUnit urban-intext3

Ohne regelmäßige Schulung sieht Ess die Bibliser Feuerwehr kaum in der Lage, bei Einsätzen im Zwischenlager richtig reagieren zu können. Schon alleine, weil seine Leute wissen müssen, wie sie den Kran für die Castoren zu bedienen haben. Und darüber hinaus noch viele andere Details. Trotzdem ist er sich ziemlich sicher, dass die Freiwillige Feuerwehr auf lange Sicht auch diese Aufgabe stemmen muss. „Das wird wohl so kommen.“