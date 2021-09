Kein stationärer Blitzer mehr in Wattenheim

Biblis. In Wattenheim wird es künftig keinen stationären Blitzer mehr geben. Dies teilte die Hessische Polizeiakademie Wiesbaden (HPW) der Gemeindeverwaltung mit. Begründung dafür ist, dass es dort weder einen Unfallschwerpunkt noch besonders schützenswerte Bereiche oder Örtlichkeiten gebe. „Auch in Biblis wurde der neu angedachte Standort in der Bürstadter Straße mit der gleichen Begründung abgelehnt“, erklärte Bürgermeister Volker Scheib im Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss.

Ein neuer Antrag mache wenig Sinn, so die Verkehrspolizei Heppenheim, da sie sich an die Vorgaben der HPW halten müsse. Lediglich auf der Darmstädter Straße bei der Schule und dem Altenheim wird es einen stationären Blitzer geben. Auf Nachfrage von Jens Rzepka (CDU) bestätigte Scheib, dass die Blitzer in Wattenheim beide schon jahrelang nicht mehr funktionierten, aber dennoch ihre abschreckende Wirkung auf die Autofahrer hätten. „Wir lassen einen Mast stehen und nutzen ihn anderweitig, der andere wird abgebaut. Das heißt aber nicht, dass wir in Wattenheim nicht mehr blitzen. Wir machen das mit dem mobilen Gerät“, versicherte der Bürgermeister. Das Gerät werde bestellt, sobald die Ausschreibung dafür fertig sei.

Nicht in Hessen zugelassen

Bei dem bereits gekauften mobilen Gerät, das in Hessen gar nicht zugelassen ist, will die Firma das Geld nicht zurückzahlen und auch keinen Vergleich anstreben. Scheib wollte vom Ausschuss grünes Licht für ein Gerichtsverfahren, sonst müsse man die Summe abschreiben. Das Gerät ist nagelneu, noch nie benutzt, deshalb stünden die Chancen nicht so schlecht, das Geld zurückzubekommen. Eine Sammelklage mit anderen betroffenen Kommunen oder Polizeidienststellen aus Hessen komme nicht in Frage. Die Geräte seien höchstens zwei bis drei Jahre im Einsatz. Deswegen könne man das Bibliser Gerät nicht in ein anderes Bundesland verkaufen, in dem es zugelassen wäre. Der Ausschuss empfahl den Rechtsstreit.

Ebenso befürwortete der Ausschuss den CDU-Antrag, einen Runden Tisch mit den Hilfsorganisationen Feuerwehr, DRK und DLRG zu gründen. Das traf sich ganz mit den Absichten des Bürgermeisters, der oft mit den Organisationen im Gespräch ist und Ende des Monats ein gemeinsames Treffen hat. „Bisher fühlt sich keine von ihnen vernachlässigt. Aber ein reger Austausch bringt verschiedene Themen auf den Tisch, unter anderem die Nachwuchssuche“, so der Bürgermeister. Durch den Runden Tisch würden auch gleich die Mandatsträger informiert. Das erste Treffen soll im November festgelegt werden.

Die Freie Liste Biblis forderte in ihrem Antrag, die Busfahrt in der Großgemeinde kostenlos zu ermöglichen. „Wir beteiligen uns sowieso mit 50 000 Euro im Jahr am Stadtbus. Es müssten erst die Informationen vorliegen, die Hauptamtsleiter Henning Ameis beim Verkehrsverbund angefordert hat“, so Scheib. Ameis hatte unter anderem die Anfrage gestellt, was eine sogenannten „Null-Wabe“ die Gemeinde kosten würde. Spätestens, wenn die Neubaugebiete Helfrichsgärtel IV und V bewohnt seien und der Schulweg mindestens 1,5 Kilometer betrage, werde sich die Gemeinde über den Stadtbus unterhalten müssen, so der Bürgermeister. Die Entscheidung wurde vertagt.