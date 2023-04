Kanal muss erneuert werden

Biblis. Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) wird den Entwässerungskanal in der Mörsstraße nördlich der Viktoriastraße sowie in der Alten Gartenstraße zwischen der Mörs- und Gartenfeldstraße in Biblis in großen Teilen erneuern. Die beauftragte Firma wird laut Angaben des KMB voraussichtlich ab dem 8. Mai mit der Einrichtung der Baustelle beginnen. Die geplante Bauzeit betrage rund vier Monate.

Da die Erneuerung des Kanals in offener Bauweise erfolge, sei es erforderlich, die Fahrbahn aufzubrechen, den bestehenden Kanal abschnittsweise in einem Graben freizulegen und dann in einer größeren Dimension auszutauschen. Im Bereich der Baustelle müsse daher in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde der Gemeinde Biblis eine Vollsperrung eingerichtet werden.

Die Umleitung erfolgt über die angrenzenden Straßen. Das Zu- und Abfahren bis zum Abschnitt mit offenem Graben sei im Regelfall für die Anwohner möglich. Hierzu werde die Einbahnregelung an der Alten Gartenstraße aufgehoben. Sollten im Zeitraum der Arbeiten Umzüge, Heizöllieferungen oder Sperrmüllabholungen geplant sein, sei dies mit einem gewissen Vorlauf umsetzbar, eine frühzeitige Abstimmung mit der bauausführenden Firma sei allerdings unbedingt erforderlich.

Es wird eine zentrale Mülltonnensammelstelle eingerichtet. Die betroffenen Anwohner können ihre Mülltonne am Vortag der turnusmäßigen Leerung bis 16 Uhr vor ihrem Grundstück abstellen. Die bauausführende Firma wird die Tonne zur Sammelstelle bringen und nach der Leerung wieder am betreffenden Grundstück abstellen. kur/red