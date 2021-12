Kamin spuckt Flammen

Wattenheim. Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Biblis sind am Donnerstag gegen 17.15 Uhr von der Leitstelle Bergstraße zu einem Kaminbrand in die Bachhorststraße in Wattenheim geschickt worden.

Nach ersten Informationen kamen Funken und Flammen aus einem Kamin. Ein aufmerksamer Nachbar hatte dies bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Nur wenige Minuten später waren die ersten Kräfte vor Ort und konnten vorerst Entwarnung geben. Flammen und Funkenflug konnten nicht mehr festgestellt werden, aber die Feuerwehr suchte nach der Ursache für das Problem mit dem Kamin. Da von einem verstopften Kamin ausgegangen werden musste, wurde der Schornsteinfeger alarmiert, der sich den Kamin von innen ansehen kann und die Ursache für den Kaminbrand feststellen wird.

Die Feuerwehr Wattenheim blieb noch vor Ort, bis der Schornsteinfeger an die Einsatzstelle kam, die Feuerwehren Nordheim und Biblis konnten zurückfahren. Vorsorglich wurden alle Räume nach Schäden am Kamin abgesucht und zusätzlich mit einer Wärmebildkamera überprüft. Im Einsatz waren die Feuerwehren der Gemeinde Biblis mit mehreren Fahrzeugen. Einsatzende für die Feuerwehren Nordheim und Biblis war gegen 18 Uhr. red/kur