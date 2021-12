KAB stellt Friedenslicht bereit

Biblis. Die Corona-Pandemie dominiert weiterhin das tägliche Leben. Umso wichtiger ist es der KAB Biblis, in dunklen Zeiten für Licht und Wärme, und damit auch für Hoffnung, zu sorgen. Sie möchte deshalb auch in diesem Jahr wieder das Friedenslicht aus Bethlehem für alle Interessierten, gleich welcher Konfession, anbieten – wie im vergangenen Jahr als „Friedenslicht to go“.

Am Donnerstag, 16. Dezember, wird das Friedenslicht von 16 bis 18 Uhr im Eingangsbereich der katholischen und evangelischen Kirche in Biblis, sowie der katholischen Kirche in Wattenheim und Groß-Rohrheim zur Abholung bereitstehen. Interessierte sollten eine Laterne mitbringen, um das Licht nach Hause tragen zu können. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Normalerweise wird das Friedenslicht im Gottesdienst weitergegeben. © S. Reis

Die Friedenslichtaktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“. Verbundenheit zwischen Menschen, Völkern und Staaten sei in Zeiten autokratischer Systeme und demagogischer Herrscher wichtiger denn je, wie die Veranstalter betonen. Die Pfadfinderorganisationen, die das Friedenslicht aus Bethlehem nach Deutschland holen, sind seit jeher Teil eines Netzwerks. das Gemeinschaft und Zusammenhalt zum Ziel hat. Damit sei auch die Hoffnung verbunden, Konflikte zu beenden und dauerhaft Frieden zu erreichen. red