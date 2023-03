KAB feiert Josefstag

Biblis. Die KAB Biblis freut sich sehr, wieder eine Veranstaltung ohne Einschränkungen wegen Covid anbieten zu können. Am Dienstag, 21. März um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Biblis feiert die KAB den traditionellen Gottesdienst zu Ehren des Schutzheiligen der KAB. Der Gottesdienst zum Josefstag wird zelebriert von Pfarrer Adam Malczyk, die Gestaltung übernimmt der KAB.

Als Schutzpatron der Arbeiter hat der gelernte Zimmermann Josef für die KAB eine besondere Tradition und Bedeutung. Die KAB freut sich auf viele Besucher, die diese Tradition erhalten wollen.

Kochkäse und Schmalzbrote

Nach dem Gottesdienst findet im benachbarten Gemeindezentrum ein gemütliches Beisammensein statt. Angeboten werden Kochkäse, Schmalz und Bauernbrot, sowie das zum Anlass passende Josefsbier aus Bad Lippspringe. In der dortigen Brauerei wird Inklusion gelebt, Behinderte und Nichtbehinderte stellen gemeinsam dieses besondere Produkt her. red