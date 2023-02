Junioren testen sich beim Hallencup in Biblis

Biblis. Mit einem Fußballwochenende ist der Jugendförderverein (JFV) BiNoWa in das neue Jahr gestartet und hat jüngere Spieler zu einem Hallencup eingeladen. Am einen Tag fand das F-Juniorenturnier in der Pfaffenauhalle statt, am nächsten rollte der Ball bei einem Turnier für die E-Jugend. Der FV Hofheim holte sich den Sieg bei den F-Junioren, und das Team des JFV BiNoWa 1 erspielte sich beim E-Hallencup den ersten Platz.

In der Vergangenheit war der JFV ein regelmäßiger Ausrichter der Kreishallenmeisterschaft für den regionalen Nachwuchs. Durch die Zwangspause während der Coronapandemie fand dieses Angebot keine Neuauflage mehr. Daher initiierte der BiNoWa einen eigenen Hallencup für die jungen Spieler.

Trainer als Organisatoren

Die Idee hierzu stammt aus den Reihen der Trainer, die auch maßgeblich bei der Organisation und Durchführung des zweitägigen Hallencups für die F- und E-Junioren aktiv waren. Die Trainer der F-Jugend übernahmen hierbei die Turnierleitung für das E-Junioren-Turnier und umgekehrt. „Wir freuen uns, dass wir in beiden Jugendbereichen jeweils acht Mannschaften am Start hatten“, so Klaus Wedel, der gemeinsam mit den Trainern Heiko Bolz, Matthias Hermann, Roy Ruffini, Georg Cengery und Markus Jakob die beiden Hallencups durchführte.

Beim F-Juniorenturnier (Jahrgang 2014/2015) waren zwei Teams vom JFV BiNoWa dabei und jeweils zwei Mannschaften vom JFV Bürstadt und vom FV Hofheim, zudem die Sportfreunde Heppenheim und der FC Bensheim 07. In den Gruppenspielen von jeweils zehn Minuten hieß es „jeder gegen jeden“. Je fünf Feldspieler und ein Torwart traten auf der Spielfläche in der Pfaffenauhalle gegeneinander an.

Im Anschluss daran ging es, nach einem Einlagenspiel der G-Jugend von BiNoWa, weiter ins Halbfinale. In der F-Jugend setzte sich der FV Hofheim mit dem ersten Rang durch, gefolgt vom JFV Bürstadt, die beiden Bibliser Mannschaften kamen auf Platz drei und fünf.

Einen Tag später traten die Teams der E-Junioren im Hallencup an, Jahrgänge 2012/2013. Der JFV war hier ebenfalls mit zwei Mannschaften vertreten, ebenso der JFV Bürstadt. Komplett machten die insgesamt acht Mannschaften dann noch die Teams vom VfB Gartenstadt, Starkenburgia Heppenheim, TSV Hambach und Olympia Lorsch. Auch hier gingen die Spieler zuerst in die Gruppenphase, wobei diesmal zwölf Minuten gespielt wurden.

In den Finalspielen setzte sich das Team BiNoWa 1 durch und gewann den Hallencup, BiNoWa 2 kam auf Rang vier. Der JFV Bürstadt 2 wurde Zweitplatzierter und als Dritter war Starkenburgia Heppenheim dabei. Für die Nachwuchsspieler war es eine gute Möglichkeit, um in der Halle Spielpraxis zu sammeln und mit Spaß am Ball ein Fußballwochenende zu erleben. str