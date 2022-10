Jugendbeirat für Biblis gewünscht

Biblis. Die Gemeinde Biblis startet einen neuen Versuch, einen Kinder- und Jugendbeirat einzurichten: Wahlvorschläge für die Kandidatur können noch bis zum 12. November beim Rathaus eingereicht werden. Damit sollen die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde die Möglichkeit erhalten, direkt und organisiert an Entscheidungen und Entwicklungen mitzuwirken, lädt die Verwaltung ein. Wer sich für die Gemeinde engagieren will, gerne Verantwortung übernimmt, Ideen hat und motiviert ist, diese umzusetzen, bringe genau das richtige Rüstzeug mit, um für das neue Gremium zu kandidieren. Der Kinder- und Jugendbeirat soll aus sieben bis zehn Mitgliedern bestehen. Diese dürfen nicht jünger als zwölf und nicht älter als 17 Jahre sein. Sie werden für zwei Jahre gewählt. Wahlberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren, die ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde Biblis haben.

Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) sieht vor, dass Kinder und Jugendliche in die politische Arbeit der Gemeinden enger eingebunden werden. Diesen Zweck könne durchaus ein Kinder- und Jugendbeirat erfüllen, der eng mit den jeweiligen Entscheidungsträgern zusammenarbeitet, so die Verwaltung. Dazu biete die Beteiligung den Kindern und Jugendlichen auch wertvolle Lernchancen bei der Übernahme von Verantwortung. Die Teamfähigkeit und Selbstorganisation würden genauso gefördert wie die Führung von zielgerichteten Diskussionen. Die Wahl findet in Form einer Briefwahl statt. Die Unterlagen werden zugesendet. red