JFV stellt Vorstand neu auf

Biblis. Im dritten Anlauf fand die Jahreshauptversammlung des Jugendfördervereins (JFV) BiNoWa statt. Der Verein sieht die kommende Zeit als Neustart, gemäß dem Motto „BiNoWa 2.0“. Hierfür wurden auch in Sachen Vorstand und Satzung neue Weichen gestellt, ab sofort gibt es vier statt zwei Vorsitzende.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Michael Seibert bleibt Geschäftsführer. Vorstandssprecher ist Thorsten Morbitzer. Zum Finanzvorstand wurde Yvonne Sobczak gewählt und zum Sportvorstand Thomas Schestag. Eine Satzungsänderung hatte die Einsetzung von vier Vorsitzenden ermöglicht.

Franz Rettig stand zur Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Seit 2014 führte er den Verein mit an. „Mein Traum war es, jedem Kind die Möglichkeit zu geben, Fußball zu spielen. Ich wollte Spieler und Persönlichkeiten ausbilden.“ Er bleibe dem Verein und dem Fußball treu und wisse, dass der JFV in guten Hände sei. Als Anerkennung standen die Mitglieder auf, um zu applaudieren.

Blick auf Sportstättenkonzept

Geschäftsführer Michael Seibert freute sich, dass der Verein diese Zeit wirtschaftlich gut überstanden hat und keine finanzielle Unterstützung beantragen musste. Stattdessen konnte der JFV den Stammvereinen – dem FV Biblis, der SG NoWa sowie der Alemannia Groß-Rohrheim – anbieten, mit der Zahlung der Beiträge zu pausieren. Gleiches galt für die Werbepartner, um diese während der Pandemie zu unterstützen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wir sind stolz, dass unsere Mitglieder uns auch ,ohne Fußball’ die Treue gehalten haben“, so Seibert. 193 Mitglieder zählt der JFV, die Nachwuchsspieler sind meist in den Stammvereinen angemeldet. Seibert dankte allen Unterstützern und lobte das engagierte Team, Trainer und Betreuer, die in dieser schwierigen Zeit Kontakte zu den Kindern hielten, Hometraining anboten und aktuell corona-konform Übungsstunden abhalten. „Wir sind alle gefordert, dass es für die Kinder weitergeht, dass sie Fußball spielen und soziale Kontakte ausleben können.“

Er gab einen Rückblick auf Aktionen des JFV. So wurde ein Stickeralbum herausgebracht, das mit Aufklebern von JFV-Spielern und Seniorenmannschaften der Stammvereine beklebt werden konnte. Der Verein arbeitete am Sportstättenkonzept der Gemeinde mit. Künftig sehe man die Pfaffenaue als Hauptstandort. Die Mitglieder wünschten sich jedoch, dass die Sportstätten in den Ortsteilen erhalten und offen zugänglich bleiben, damit die Kinder dort in ihrer Freizeit kicken können.

Franz Rettig berichtete aus dem Fußballgeschehen. „In der Saison 2019/20 absolvierte die A-Jugend zwölf Spiele, in der Saison 2020/21 nur vier Spiele.“ Gut 200 Spieler und Spielerinnen sind beim JFV aktiv. Es gibt eine Mädchenmannschaft, aber keine Frauenmannschaft in den Stammvereinen. Sinkende Mannschaftsmeldungen in den älteren Jahrgängen nehmen weiterhin zu.