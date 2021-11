Iovine als Vorsitzende gewählt

Biblis. Das erste Treffen des neu gegründeten Ausschusses zur Planung und Steuerung der Kinderbetreuung (Kita-Ausschuss) findet am Donnerstag, 16. Dezember, 19 Uhr, im Rathaussaal statt. Darauf haben sich die Mitglieder geeinigt. Es ist einen Tag nach der letzten Gemeindevertretung für dieses Jahr, die Kommission will sich regelmäßig einmal im Monat donnerstags treffen.

Zuvor wurde Johanna Iovine (CDU/Bild) als Vorsitzende gewählt, ihre Stellvertreterin ist Sigrid Breyer (SPD). Schriftführer ist Stefan Hoffmann, ihn vertritt Stefanie Pütz, beide von der Verwaltung. SPD-Fraktionsvorsitzender Sven Vollrath sah es als unproblematisch an, dass sich der Kita-Ausschuss nicht direkt vor einer Gemeindevertretersitzung trifft: „Unsere Beschlüsse müssen nicht gleich umgesetzt werden. Vielmehr geht es darum, über Konzepte zu beraten. Wir wollen viele Sachverständige mit ins Boot holen.“

Viele mit ins Boot holen

Dazu zählte er vor allem die Kita-Leiterinnen aus der Großgemeinde, auch von den konfessionellen Kitas. Wenn es um bauliche Fragen geht, sollen Architekten bei den Sitzungen dabei sein. Konstantin Großmann (CDU), Vorsteher der Gemeindevertretung, sah das ganz genauso. „Wir müssen mit den Leiterinnen sprechen, wie sie sich eine Erweiterung vorstellen. Es ist immer ganz schwer, das von außen zu bestimmen“, sagte er. Vollrath machte den Vorschlag, dass der Kita-Ausschuss einen Workshop samstags machen könnte, denn die Entscheidung für den Neubau stehe unter Zeitdruck.

„Die Dringlichkeit ist gegeben, wir wollen etwas erreichen“, pflichtete ihm Renate Wetzel (CDU) bei. Für die erste Sitzung wünschte sich Vollrath aktuelle Zahlen von allen Kitas, Johanna Iovine ergänzte das um Prognosen, Gruppengröße, Personalschlüssel und aktuelle Besetzung. Zudem wollte sie auch Zahlen der Kinder auf der Warteliste haben. Großmann fügte noch den Wunsch nach den Kosten des Neubaus ein, den die Gemeinde für machbar hält. Die Kita-Leiterinnen waren bei der Gründungssitzung anwesend und werden künftig immer eingeladen.

Bis zum Sektempfang dabei

Bürgermeister Volker Scheib sah den Kita-Ausschuss nicht nur als kurzfristig an, sondern als Begleiter des gesamten Prozesses, wenigstens bis in etwa zweieinhalb Jahren. „Bis zum Sektempfang bei der Einweihung der Kita“, meinte Scheib. Derzeit gebe es 14 Interessenten zur Lieferung der Container in der Pfaffenaue. „Mal schauen, ob alle ein Angebot abgeben, denn wir haben als Bedingung eine Lieferzeit von acht bis zehn Wochen“, so der Bürgermeister. Anfang Dezember wird der Vertrag zu den Containern wahrscheinlich abgeschlossen. Den Bauantrag wird das zuständige Büro ebenfalls bald einreichen. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Versorgungsleitungen. Voraussichtlich könnte bis Mitte April die Außenstelle der Kita Glückskäfer Wattenheim ihren Betrieb bei der Bibliser Grillhütte aufnehmen.

Im Kita-Ausschuss arbeiten mit: Bürgermeister Volker Scheib, Johanna Iovine, Sigrid Breyer, Konstantin Großmann, Wilhelm Neumann (SPD), Renate Wetzel, Ruven Kronauer (CDU) und Urs Scheib (Liste Scheib). Die Freie Liste Biblis hatte sich für die Gründungsversammlung entschuldigt.