Investitionsmix an vielen Ecken

Nordheim. Alle Punkte rund um den Haushalt fanden die Zustimmung des Nordheimer Ortsbeirates. Zum einen der Investitionshaushalt für die nächsten drei Jahre. „Es geht darum, einen Mix zu schaffen, um an vielen Stellen zu wirken. Es gibt aber auch Sparmaßnahmen“, sagte Bürgermeister Volker Scheib. Im Investitionsplan sei vieles verankert, was der Ortsbeirat zusammen mit der Gemeinde erarbeitet habe.

Gegenwind kam von CDU-Fraktionschef Christopher Wetzel. Er hatte das digitale Dokument nach dem Stichwort Nordheim durchsucht und hier nur wenig gefunden. Vor allem machte er sich Gedanken darüber, dass er rund 13 Bebauungspläne für die Großgemeinde enthält – und das bei zwei neuen Mitarbeitern im Bauamt, die sich erstmal einfinden müssen. „Die Nordheimer Bebauungspläne fallen da hinten runter, das ist meine Befürchtung“, brachte Wetzel vor. Ortsvorsteher Gerhard Rothenhäuser meinte, dass der Ortsbeirat auch nicht benannt habe, welche Baugebiete priorisiert werden.

Zudem werde im Ortsbeirat immer über die gleichen Themen gesprochen – etwa über die Straße zum Rhein. Dazu finde er nichts, so Wetzel, genau wie zu neuen Parkplätze für Elektroautos, kritisierte der CDU-Fraktionsvorsitzende. Der Bürgermeister räumte ein, dass er sich für die Ortsteile einen Taschenhaushalt vorstellen könne, wie es ihn für die Kerngemeinde gibt mit den wichtigsten Zahlen und Fakten auf einen Blick. „Die einzelnen Punkte, die Sie aufgezählt haben, sind alle drin, aber in verschiedenen großen Produkten zusammengefasst. Die Straße zum Rhein steht im Budget für das Ordnungsamt“, so Scheib.

Wetzel mokierte sich auch über den Zuschuss für die Kerwe, der sich in den Ortsteilen je auf 500 Euro beläuft. „Das Gurkenfest wird mit 23 000 Euro bezuschusst. Das ist auch verständlich, weil es eines der großen Feste ist. Aber um das Missverhältnis zu beheben, könnte man die gleiche Summe noch mal drauflegen und 1000 Euro daraus machen“, forderte Wetzel.

Bisher habe sich niemand gemeldet und mehr verlangt, so der Bürgermeister. „Das ist ein reiner Zuschuss. Alles andere wird von der Gemeinde bezahlt wie Strom, Security oder Ähnliches“, erklärte Scheib. Das hätte man mit einem eigenen „Haushalt“ für die Ortsteile gut regeln können, wie er es im vergangenen Jahr vorgeschlagen hat. Eine etwas größere Summe – etwa 5000 Euro, über deren Verwendung der Ortsbeirat entscheidet. Das wollte aber keiner haben, da es mit einigem Aufwand verbunden sei.

Mit 980 000 Euro im Minus

Der Haushalt liegt derzeit mit 980 000 Euro im Minus, so Scheib weiter. Das sei aus den Rücklagen aufzufüllen. Besonders die Energiekosten seien explodiert und würden 2023 rund 600 000 Euro verschlingen. Genauso viel werde die Gemeinde für Personal ausgeben. „Das Energiesparen wird die Hauptaufgabe sein“, so Scheib.

„Es ist trotzdem ein optimistischer Haushalt. Es geht in vielen Bereichen voran. Zudem ist er sehr kompakt, aber alles ist transparent dargestellt“, schloss der Bürgermeister. Er bedankte sich noch einmal für den Weihnachtsbaumschmuck der Kita auf den Friedhof und der Schulkindbetreuung vor dem Alten Rathaus. Auf dem Weihnachtsmarkt gab es erstmals einheitliche Holzbuden. cid