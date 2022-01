Interesse an Krippe groß

Biblis. Die neue Bibliser Weihnachtskrippe in der St. Bartholomäuskirche Biblis wird nun im zweiten Jahr ausgestellt und erfreut sich weiterhin vielen interessierten Besucherinnen und Besuchern. Bereits im vergangenen Jahr und Anfang Januar wurden extra Besichtigungstermine in der Kirche von den ehrenamtlichen Krippenaufbauern angeboten. Aufgrund der großen Nachfrage werden nun nochmals zwei Besichtigungstermine durchgeführt: am Sonntag, 30. Januar, von 15 bis 17 Uhr, und vor der Vorabendmesse zu „Darstellung des Herrn“, am Dienstag, 1. Februar, von 16 Uhr bis 18 Uhr. Bei den Besichtigungen gilt jeweils die 2G-Regelung.

Die Krippe wird Anfang Februar dann abgebaut. Die Ausstellungszeit richtet sich hierbei nach dem Weihnachtsfestkreis, der in früheren Jahren mit dem Fest „Darstellung des Herrn“, das heute noch unter dem Namen „Mariä Lichtmess“ bekannt ist, endete. Dieses wird am 1.Februar gefeiert. Damals blieb auch der Weihnachtsbaum bis zu diesem Datum stehen. Durchgesetzt hat sich jedoch nun, dass der Weihnachtskreis bereits mit der Taufe des Herrn endet, also am 9. Januar. Die Krippe ist jedoch noch zu sehen und das Krippenbauteam freut sich über weitere Besucherinnen und Besucher zu den Besichtigungszeiten. str

