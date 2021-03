Nordheim. „Ahnenforschung kann eine Bereicherung sein, für sich selbst und für die Nachkommen“, so Rüdiger Glaser und Günter Mössinger vom Verein für Heimatgeschichte in Nordheim. Glaser initiierte ein Projekt zur Ahnenforschung für Bewohner von Seniorenheimen im Kreis Bergstraße. Mit einer privaten Spende in Höhe von 200 Euro vom CDU-Landtagsabgeordneten Alexander Bauer konnte der Verein zwölf Residenzen mit einem Starterpaket „Abenteuer Ahnenforschung“ ausstatten. Darin enthalten waren ein PM-History-Sonderheft und Themenhefte des Vereins für Heimatgeschichte Nordheim.

„Ziel des Projekts ist es, den Bewohnern der Seniorenresidenzen ein kreatives Angebot zu machen, wie sie Ahnen- und Familiengeschichte und die Anekdoten dazu aufzeichnen können“, erklärte Rüdiger Glaser und ergänzte, dass der Verein den Einrichtungen und Senioren auch danach für die weiteren Schritte gern zur Verfügung steht. Man habe ein derartiges Projekt schon länger im Sinn. Glaser habe zuvor schon Erfahrungen mit Ahnenforschung in einem Seniorenheim in Worms gemacht und dort gesehen, wie viel Interesse und Wissen bei den Senioren vorhanden sei.

Gerne hätten die Heimatkundler das Projekt persönlich in den Einrichtungen begleitet, was aber Corona-bedingt aktuell nicht möglich ist. Das Sonderheft „Abenteuer Ahnenforschung“ vermittele leicht verständlich die ersten Schritte hierfür. Themen darin sind etwa: „Vom Kirchenbuch bis zum DNA-Test“, „Was verraten unsere Nachnamen über unsere Vorfahren“ oder „Wie kann man sich selbst auf die Suche nach seinen Ahnen machen?“

„Verwandtschaft erlischt nicht, wir haben mehr Verwandte, als wir kennen, wir haben sie einfach vergessen“, so Günter Mössinger. Nahe Verwandte kenne man noch, Verwandte dritten oder vierten Grades seien im Bewusstsein kaum noch vorhanden. Manche schaffen es vielleicht noch, einen Stammbaum bis 1900 zusammenzustellen, danach werde es schon schwierig.

„Ahnenforschung kann für alle bereichernd sein“, ist sich Mössinger sicher. Glaser kann das nur bestätigen, er selbst ist ein sehr aktiver Ahnenforscher. Ältere Menschen könnten viele Informationen und Verwandtschaftsverhältnisse beisteuern.

Pakete verlost

„Es meldeten sich 15 Altenheime, die Interesse an dem Starterpaket hatten“, berichtete Glaser. Da zwölf Pakete zur Verfügung standen, fand eine Verlosung unter den Interessenten statt. Die Gewinner lauten: Residenz am Weichweg und Haus Paulus in Biblis, Alten- und Pflegeheim in Groß-Rohrheim, St. Elisabeth in Bürstadt, Seniorenzentrum am Fürstenlager und Residenz Villa Medici in Bensheim, Johanniter Haus Lorsch, St. Katharina in Heppenheim, Pflegeheim Hardberg und Haus Birkenhöhe in Wald-Michelbach sowie das Haus Elisabeth in Lautertal-Gadernheim.